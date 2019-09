झाबुआ उपचुनाव तक नहीं होगी उमंग सिंघार पर कार्रवाई! ये है वजह

भोपाल/ दिग्विजय सिंह और उमंग सिंघार के बीच चल रहे तानातानी पर कुछ दिनों तक विराम लगता दिख रहा है। सीएम कमलनाथ ने दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर तमाम विवादों पर रिपोर्ट सौंपी है। उसके बाद यह मामला अनुशासन समिति को सौंप दिया गया है। अनुशासन समिति अब पूरे मामले को देखेगी। साथ ही सभी लोगों से वन टू वन बात करेगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।

सीएम कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात कर कहा कि जिन्हें भी समस्या है, वो अपनी बात पार्टी फोरम में रखें। अब अनुशासन समिति के पास यह मामला भेज दिया गया है। वहीं, प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि मैंने सोनिया गांधी से मुलाकात की, वह पूरे प्रकरण को लेकर परेशान थीं। उन्होंने ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं जो लोग भविष्य में किसी तरह की अनुशासनहीनता की मामले में लिप्त पाए जाते हैं।

Congress General Secretary In-charge of Madhya Pradesh Dipak Babaria: I met Congress President Sonia Gandhi yesterday & she expressed that she was upset. She has given orders to take action against leaders who are found involved in any kind of indisciplinary actions in future.