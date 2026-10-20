मोहन भागवत के बयान पर एमपी में घमासान, आमने सामने आई भाजपा-कांग्रेस

आपको बता दें कि, विजयादशमी पर आरएसएस के नागपुर स्थित कार्यालय पर संघ का बड़ा कार्यक्रम हुआ है। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन का केंद्र देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को बताया। उन्होंने फ्रांस, नेपाल और बांग्लादेश की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि, कुछ ताकतें भारत में भी 'रिजीम चेंज' करने की कोशिशों में जुटी हैं, लेकिन देश के मजबूत नेतृत्व ने उनके खेल को बंद कर दिया। भागवत के इस बयान का समर्थन करते हुए भोपाल सांसद और भाजपा नेता आलोक शर्मा ने कांग्रेस के साथ साथ हालिया प्रदर्शनों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों के तार विदेशी फंडिंग से जुड़े होने का दावा किया है।