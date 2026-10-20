लॉरेंस के गुर्गों ने 9 बिजनेस मेन से मांगी थी रंगदारी, हैरी बॉक्सर पर पुलिस का बड़ा खुलासा

Lawrence Gang : लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी देने वालों का मध्यप्रदेश में भी जबर्दस्त नेटवर्क था। कई रईसों को उसके खास गुर्गे हैरी बॉक्सर की धमकी दी गई थी। हालांकि एमपी में लॉरेंस गैंग अपनी दहशत फैलाने में नाकाम रही, उनकी धमकियों का कोई असर नहीं हो सका। यहां एक के बाद एक कुल 9 बिजनेस मेन को लॉरेंस गैंग ने धमकाया। इसपर एसटीएफ ने कई गुर्गों को पकडकर उनके नेटवर्क की कमर ही तोड़ दी थी। मध्यप्रदेश के पुलिस अधिकारियों ने तब खुलासा किया था कि लॉरेंस गैंग की धमकियां यहां नहीं चल सकीं तो उसके गुर्गे दूसरे राज्यों में भाग गए। एसटीएफ द्वारा एमपी से खदेड़े जाने के बाद ही हैरी बॉक्सर महाराष्ट्र में एक्टिव हो गया था। वहां लॉरेंस के नाम पर धमकी भरी कॉल्स की संख्या अचानक तेजी से बढ़ गई थी।