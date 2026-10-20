सीएम मोहन यादव के बंगले पर सजीं बंदूकें, रायफलों-स्टेनगन्स और पिस्टल्स का शेयर किया वीडियो

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में विजयदशमी के पर्व पर शस्त्र पूजन किया - image mp jansampark
मध्यप्रदेश के सीएम हाउस में मंगलवार को कुछ अलग नजारा दिखाई दिया। यहां कई रायफलें, स्टेनगन्स और पिस्टल्स का सजाकर रखा गया था। सीएम मोहन यादव ने इनकी विधिवत पूजा की। इसका वीडियो भी शेयर किया।
सीएम मोहन यादव ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा:
यतो धर्मस्ततो जयः
मर्यादा, साहस, सत्य एवं शौर्य के प्रतीक 'विजयादशमी' के पावन पर्व पर आज भोपाल निवास में विधि-विधान से शस्त्र पूजन किया।
प्रभु श्रीराम जी की कृपा से अपना मध्यप्रदेश सुशासन, विकास और समृद्धि के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे और जनकल्याण के सभी संकल्प सिद्ध हों।
विजयादशमी पर्व की समस्त प्रदेश व देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं…
खबर अपडेट की जा रही है…
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग