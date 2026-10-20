सीएम मोहन यादव के बंगले पर सजीं बंदूकें, रायफलों-स्टेनगन्स और पिस्टल्स का शेयर किया वीडियो

मध्यप्रदेश के सीएम हाउस में मंगलवार को कुछ अलग नजारा दिखाई दिया। यहां कई रायफलें, स्टेनगन्स और पिस्टल्स का सजाकर रखा गया था। सीएम मोहन यादव ने इनकी विधिवत पूजा की। इसका वीडियो भी शेयर किया।