सेन्ट्रल जीएसटी अधीक्षक राजेश कुमार सस्पेंड, भोपाल में 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते सीबीआई ने पकड़ा था

राजेश कुमार को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने उनके भोपाल और कानपुर स्थित आवासों पर छापेमारी भी की थी। रविवार देर तक चली कार्रवाई के दौरान सीबीआई को दोनों आवासों से कुल 72 लाख 50 हजार रुपए नकद बरामद हुए थे। इसके साथ ही कई अचल संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले थे, जिनकी जांच जारी है। सीबीआई ने आधिकारिक बयान जारी कर इस कार्रवाई की पुष्टि की है। अब दो दिन की रिमांड मिलने के बाद सीबीआई सीजीएसटी के निलंबित अधिकारी राजेश कुमार से पूछताछ करेगी और चल-अचल संपत्ति के बारे में भी जानकारी हासिल करेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।