वेतन-भत्तों से क्यों पीछे रह गए MP में ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारी, क्या सरकार इनके लिए भी सोचेगी?

आउटसोर्स अस्थाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा कहते हैं कि हम अपनी मांगों के लिए भोपाल में एकत्र हुए थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी और सभी कर्मचारियों को रोक दिया गया। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी भी अस्थाई कर्मचारियों के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन-भत्ते देना न्यायसंगत होगा। क्योंकि वे भी नियमित कर्मचारियों की तरह ही सरकारी विभागों में काम करते हैं। तिवारी ने कहा कि सरकार जब अपने कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ा रही है, भत्ते बढ़ा रही है, लाडली बहना जैसी कई योजनाओं में करोड़ों रुपए बांट रही है, तो ढाई से तीन लाख अस्थाई कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं सोचती? सरकार को इनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए।