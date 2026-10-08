भोपाल के न्यू मार्केट में छोले भटूरे की दुकान में लगी आग 5 दुकानों तक फैली, करोड़ों का नुकसान

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से एक न्यू मार्केट में स्थित छोले भटूरे की दुकान में गुरुवार को भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि, देखते ही देखते ये आग इतनी तेजी से फैली कि, इसने आसपास की करीब 5 से 6 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। क्योंकि, ये घटना शहर के बेहद भीड़भाड़ वाले इलाके में घटी है, जिसके चलते काफी देर तक आसपास अफरा तफरी फैल गई। फिलहाल आग पर काबू पाए जाने के बाद जांच में नुकसान का सही आकलन किया जा सकेगा, पर शुरुआती तौर पर ही स्थानीय दुकानदार करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान जता रहे हैं।