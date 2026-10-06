भोपाल में सीएम के सामने पहुंचा रोबोट, मिलाया हाथ और फिर मोहन यादव के साथ करने लगा कदमताल

सीएम मोहन यादव ने इस मौके पर युवाओं से सीधा संवाद किया। मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में शासन प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में युवाओं के सपनों को नई उड़ान और अवसर मिल रहे हैं। यह बदलते दौर का नया भारत है। हमारी क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं, एशियाड गेम्स में मध्यप्रदेश के युवा खिलाड़ियों ने पांच स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है। देश का मान बढ़ाने वाले सभी युवा खिलाड़ियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।