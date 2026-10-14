केंद्र सरकार से तालमेल बैठाएंगे आइएएस संकेत भोंडवे, एमपी सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी

IAS Sanket Bhondve : मध्यप्रदेश में आगामी दिनों में अनेक बड़े आयोजन होने हैं। इनमें 2 साल बाद उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ भी शामिल है। बड़े आयोजनों के लिए केंद्र सरकार की मदद की दरकार है। राज्य सरकार को एक ऐसे अधिकारी की जरूरत थी जो केंद्र से तालमेल बैठाकर प्रदेश के हित में काम करा सके। इसके लिए प्रदेश शासन ने आइएएस संकेत भोंडवे को चुना है। उन्हें आवासीय आयुक्त दिल्ली का प्रभार दिया गया है। केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार के बीच समन्वय स्थापित कर राज्य के हितलाभ देखने के नजरिए से यह अहम पद है जिसके लिए आइएएस संकेत भोंडवे पर भरोसा जताया गया है। इधर आइएएस भरत यादव की भी 20 माह बाद मंत्रालय में वापसी हुई है। उन्हें जनसंपर्क के सचिव का भी प्रभार दिया गया है।