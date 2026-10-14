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MP की जेलों में 2400 करोड़ के टेंडर कार्टेल पर बड़ा एक्शन, नए नियम से क्या बदलेगा?

Jail Food Tender Policy: मध्य प्रदेश की जेलों में खाद्यान्न खरीदी की व्यवस्था बदलने जा रही है। ओवर बिलिंग, रेट में अंतर और गुणवत्ता की शिकायतों के बाद अब नई टेंडर पॉलिसी लागू होगी।
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भोपाल

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Akash Dewani

Oct 14, 2026

mp jail food tender policy gem portal procurement rules tender cartel

MP Jail Food Tender Policy: जेलों में 2400 करोड़ के टेंडर कार्टेल पर बड़ा एक्शन (फोटो सोर्स- Patrika)

MP Jail Food Tender Policy: मध्य प्रदेश जेल विभाग में वर्षों से खाद्यान्न सप्लाई का टेंडर कॉर्टेल चलाने वालों पर विभाग लगाम लगाने जा रहा है। सालाना 2400 करोड़ के कॉर्टेल को खत्म करने नई टेंडर पॉलिसी बनाई है। सभी जेलों को केंद्र के खरीद पोर्टल (जेम) से खरीदी करना अनिवार्य किया है। अभी सभी जेलों में अपने स्तर पर टेंडर किए जाते हैं। शिकायतें आ रही थी कि कुछ अफसर मिलीभगत कर एक ही फर्म या संबंधित फर्मों को ठेका दे रहे हैं। इस नीति से इस पर अंकुश लगेगा। यह नए वित्तीय वर्ष में लागू होगा।

फल-सब्जियां खरीद सकेंगे

प्रदेश की जेलों में एक माह में करीब 200 करोड़ की खाद्यान्न सामग्री लगती है। नई नीति के अनुसार उप जेलें टेंडर अपने स्तर पर नहीं कर सकेंगी। उन्हें जिला या सेंट्रल जेल से सप्लाई की जाएगी। वे सिर्फ रोजमर्रा की सामग्री जैसे फल, दूध, सब्जियों की खरीदी अपने स्तर पर कर सकेंगे।

इसलिए बदली नीति

ओवर बिलिंगः जेल मुख्यालय ने पांच साल के सभी जेलों के सलाना टेंडर की जांच की तो कई खाद्य सामग्री में ओवर बिलिंग के मामले सामने आए।

रेट असमानताः खाद्यान्न सामग्री के रेट में भी बड़ी असमानताएं मिलीं। चावल, दाल और गेहूं में 50 प्रतिशत तक का अंतर मिला।

गुणवत्ताः गुणवत्ता की शिकायतें भी लगातार आ रही थीं।

शिकायतों के बाद बदली गई नीति

अच्छा खाना देना हमारी प्राथमिकता है। लंबे समय से खाद्यान्न सामग्री की ओवर बिलिंग और गुणवत्ता की शिकायतें आ रही थीं। इसे देखते हुए नई नीति बनाई है।-वरुण कपूर, डीजी, जेल

एमपी में जेल की रसोई पर AI की नजर

मध्य प्रदेश की जेलों में भोजन की गुणवत्ता को लेकर कैदियों की शिकायतें अब सीधे एआई तक पहुंचेंगी। विभाग ने जेल किचन में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया है। किचन में लगाए गए कैमरों के जरिए यह सिस्टम रोजाना तैयार भोजन की तस्वीर और स्थिति का विश्लेषण करेगा। इसमें दाल, सब्जी और रोटी की गुणवत्ता से जुड़े अलग-अलग मानकों की जांच की जाएगी। किसी जेल में लगातार गड़बड़ी मिलने पर इसकी रिपोर्ट मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

14 Oct 2026 07:30 am

Published on:

14 Oct 2026 07:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP की जेलों में 2400 करोड़ के टेंडर कार्टेल पर बड़ा एक्शन, नए नियम से क्या बदलेगा?

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