नई संहिता में वेतन की नई परिभाषा, एमपी के मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी गिनाए लेबर कोड्स 2025 के फायदे

केंद्र सरकार ने लेबर कोड्स 2025 में वेतन की नई परिभाषा तय की है। इसे सरकार का श्रम कानूनों के सरलीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। बीजेपी ने सेवा संकल्प अभियान के तहत लेबर कोड्स 2025 को केंद्र सरकार की अहम उपलब्धि निरूपित किया। वेतन संहिता 2019 का जिक्र करते हुए वेतन संबंधी लाभ का जिक्र किया गया है । प्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी इसे श्रमिकों के हित में बताया है। मंगलवार को उन्होंने सोशल मीडिया में लेबर कोड्स 2025 की प्रशंसा की।