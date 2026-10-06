6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

नई संहिता में वेतन की नई परिभाषा, एमपी के मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी गिनाए लेबर कोड्स 2025 के फायदे

बीजेपी ने कहा: प्रधानमंत्री के नेतृत्व में श्रम कानूनों के सरलीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में उठाया महत्वपूर्ण कदम, वेतन से जुड़े लाभ
less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 06, 2026

प्रहलाद पटेल @prahladspatel

प्रहलाद पटेल - Image X @prahladspatel

केंद्र सरकार ने लेबर कोड्स 2025 में वेतन की नई परिभाषा तय की है। इसे सरकार का श्रम कानूनों के सरलीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। बीजेपी ने सेवा संकल्प अभियान के तहत लेबर कोड्स 2025 को केंद्र सरकार की अहम उपलब्धि निरूपित किया। वेतन संहिता 2019 का जिक्र करते हुए वेतन संबंधी लाभ का जिक्र किया गया है । प्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी इसे श्रमिकों के हित में बताया है। मंगलवार को उन्होंने सोशल मीडिया में लेबर कोड्स 2025 की प्रशंसा की।

खबर अपडेट की जा रही ह़ै…

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2026 10:48 am

Published on:

06 Oct 2026 10:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / नई संहिता में वेतन की नई परिभाषा, एमपी के मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी गिनाए लेबर कोड्स 2025 के फायदे

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

यूपी, बिहार में मतपेटियां लूटी जाती थीं, दूसरों के वोट डलते थे, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा हमला

शिवराज सिंह चौहान
भोपाल

गर्भवती महिलाएं सावधान ! डीजे का शोर रोक सकता है आपके ‘बच्चे की ग्रोथ’, प्री-मैच्योर डिलीवरी का भी है खतरा

गर्भवती महिला, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

MP में धार्मिक ढांचों की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जा, जनप्रतिनिधियों से लेकर कलेक्टर तक ने साधी चुप्पी

government land encroachment through religious structures
भोपाल

अगर आपका बच्चा ‘चल-बोल’ नहीं पा रहा, तो हो सकता ‘सेरेब्रल पाल्सी’ का शिकार, जानें क्या है ये बीमारी

न्यूरोलॉजिकल बीमारी, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

भोपाल में रिटायर्ड IAS हत्याकांड का राज खोलेगा ‘बिच्छू का टैटू’, मोबाइल से दूरी बनाकर भाग रहा आरोपी वरुण कुमार

Retired IAS Murder case update
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.