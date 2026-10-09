दिल्ली में प्रदर्शन से पहले MP में हलचल, इंदौर-भोपाल से गुजरने वाली ट्रेनें निरस्त

हाल ही में मध्यप्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन की घटना भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। गोवा एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे सीजेपी प्रदर्शनकारियों के एक दल को इटारसी में ही उतार दिया गया। इसमें 12 युवक और तीन युवतियां भी शामिल थीं। केंद्रीय एजेंसियं की सूचना पर नर्मदापुरम एसपी साईकृष्ण एस. थोटा के नेतृत्व में एक टीम ने इटारसी रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल तैनात कर दिया था। पुलिस ने खुफिया इनपुट के आधार पर इन लोगों को ट्रेन से उतार लिया। इस दौरान इन कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। युवकों का आरोप है कि उन्हें जबरन पटरियों की ओर ले जाया गया। एक युवती ने भी कहा कि एक पुरुष पुलिस अधिकारी लेडीज को में आ गया और खींचतान करते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस इन लोगों को किसी अज्ञात स्थान पर ले गई है या वापस पुणे भेज दिया गया।