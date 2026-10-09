9 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

अपनी ही एक मूवी देखने के लिए बेकरार थे नाना पाटेकर, फिल्मकार से किया था जिक्र

Nana Patekar : नाना पाटेकर को मध्यप्रदेश से खासा लगाव, कई फिल्मों की शूटिंग करने आए, चंबल से हुए थे खासे प्रभावित
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 09, 2026

Nana Patekar

नाना पाटेकर। फोटो-ANI

Nana Patekar : नाना पाटेकर नहीं रहे… इस पंक्ति ने बॉलीवुड के साथ ही देश-दुनिया को स्तब्ध कर दिया। उनके करोड़ों फैंस दुखी हो उठे। फिल्मी पर्दे पर नाना पाटेकर जितने लाजवाब थे, असल जीवन में भी वे उतने ही अनूठे थे। बॉलीवुड के प्रख्यात अभिनेता रहते हुए भी उन्होंने सादगीपूर्ण जीवन जिया। नाना पाटेकर का सरल व्यक्तित्व हर किसी को आकर्षित करता रहा था। वे फिल्मी पार्टियों से भी प्राय: दूर रहते थे। नाना पाटेकर का मध्यप्रदेश से गहरा लगाव था। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल और ग्वालियर से लेकर दूरस्थ अंचल के नर्मदा बांध प्रभावितों से भी वे मिले थे। अपनी फिल्म राजनीति से लेकर अपकमिंग 'शक्ति शालिनी' की शूटिंग के लिए वे यहां आए थे। फिल्म 'शक्ति शालिनी' को लेकर वे बेहद उत्साहित थे। नाना पाटेकर इसे देखना चाहते थे। अपनी बेकरारी उन्होंने फिल्मकार के सामने व्यक्त भी की थी।

75 साल की उम्र में भी वे पूरी तरह फिट थे। उनके अनेक फिल्में आनेवाले समय में सिनेमाघरों में रिलीज होेंगी।
नाना पाटेकर की अलग-अलग जॉनर की फिल्मों में नजर आएंगे।

शक्ति शालिनी

नाना पाटेकर कई बार मध्यप्रदेश आए। मौत के बाद नाना पाटेकर की अपकमिंग फिल्मों की चर्चा हो रही है। इनमें 'शक्ति शालिनी' भी शामिल है जिसकी शूटिंग एमपी के ग्वालियर इलाके में हुई। फिल्म के लाइन प्रोड्यूसर लालू सिंह राजावत के अनुसार नाना पाटेकर ने चंबल की कई लोकेशन की खूब प्रशंसा की। 'शक्ति शालिनी' की अधिकांश शूटिंग पनिहार क्षेत्र में हुई थी। फिल्म के निर्देशक आदित्य सरपोतदार हैं।

फिल्मकार के सामने यह तमन्ना भी जताई

'शक्ति शालिनी' में नाना पाटेकर तांत्रिक बने हैं। वे इस रोल को करते समय खूब उत्साहित थे। 'शक्ति शालिनी' की रिलीज के लिए नाना पाटेकर बेकरार थे और इसे देखना चाहते थे। फिल्मकार के सामने उन्होंने यह तमन्ना भी जताई।

करीब 30 साल पहले सरदार सरोवर के डूब प्रभावितों की परेशानी सुनने आए

नाना पाटेकर ने इससे पहले भोपाल में भी फिल्म राजनीति की शूटिंग की थी। इसके लिए कई दिनों तक शहर में रहे। नाना पाटेकर पहचान छिपाकर यहां खूब घूमे थे। उनका धार से भी नाता रहा। नाना पाटेकर करीब 30 साल पहले सरदार सरोवर के डूब प्रभावितों की परेशानी सुनने आए थे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Oct 2026 03:49 pm

Published on:

09 Oct 2026 03:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अपनी ही एक मूवी देखने के लिए बेकरार थे नाना पाटेकर, फिल्मकार से किया था जिक्र

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली में प्रदर्शन से पहले MP में हलचल, इंदौर-भोपाल से गुजरने वाली ट्रेनें निरस्त

trains cancelled
भोपाल

एमपी में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण पर कांग्रेस का बड़ा दांव, जीतू पटवारी ने किया ऐलान

obc
भोपाल

ज्योतिरादित्य सिंधिया को याद आया 26 साल पुरानी फिल्म का गीत, केंद्रीय मंत्री ने X पर दोहराया

ज्योतिरादित्य सिंधिया
भोपाल

नाना पाटेकर ने अपने बेटे मल्हार को सबके सामने झुकाया, चौंक उठे थे लोग

Nana Patekar
भोपाल

Bhopal Property Expo: पत्रिका का 4 दिन चलने वाला ‘प्रॉपर्टी एक्सपो’ शुरू, पूरा होगा खुद के घर का सपना

प्रॉपर्टी एक्सपो का शुभारंभ करती कृष्णा गौर (Photo Source - Patrika)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.