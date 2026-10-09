Bhopal Property Expo: पत्रिका का 4 दिन चलने वाला ‘प्रॉपर्टी एक्सपो’ शुरू, पूरा होगा खुद के घर का सपना

Patrika Property Expo: पत्रिका का चार दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपो गुरुवार को पूरे विधि-विधान के साथ शुरू हो गया। एक्सपो का शुभारंभ पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर सेज ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन डॉ. संजीव अग्रवाल और शालिगराम डेवपलर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन्द्र चौकसे विशिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित थे। पत्रिका परिवार की ओर से स्टेट हेड आयुष चक्रधर और मार्केटिंग हेड अमित त्रिशाल तथा विकास आचार्य ने अतिथियों का स्वागत किया। पंडित विनय पांडे द्वारा मंत्रोच्चार के साथ गणपति की पूजन और आरती करवाई गई।