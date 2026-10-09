पत्रिका पड़ताल: भोपाल में 8 हजार पेड़ कटे, अब 80 हजार पौधे लगाने के लिए बजट ही नहीं

झिरनिया में प्रशासन द्वारा खाली कराई जमीन पर 58 हजार पौधे लगेंगे। यहां 180 एकड़ जमीन खाली कराई थी। प्रति एकड़ 300 पौधे लगाना है। इनकी ऊंचाई छह फीट जरूरी है। 22 हजार पौधे अन्य जगह लगेंगे। इनमें टिंबर वृक्ष जैसे सागौन, शीशम, साखू, महुआ, देवदार, आम, नीम के पौधे लगाना होंगे। नगर निगम ने 7871 पेड़ों की कटाई के एवज में 6000 रुपए प्रति पेड के आधार पर 4.72 करोड़ की राशि जमा कराई थी। क्षतिपूर्ति में 80 हजार पौधों का रोपण हो तो इससे प्रति पौधा 590 रुपए राशि बनती है। इसमें पौधरोपण के लिए गड्ढे खोदना, मिट्टी तैयार करना, छह फीट ऊंचाई के पौधे की खरीदी करना उसे एक साल तक पानी और खाद से - जीवित बनाए रखना। अगले चार साल तक उसकी सुरक्षा और पानी-खाद की व्यवस्था करना।