एमपी में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण पर कांग्रेस का बड़ा दांव, जीतू पटवारी ने किया ऐलान

एमपी में ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट के अहम निर्णय के बाद राजनीति में हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर 3 माह में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के निर्देश दिए।