ज्योतिरादित्य सिंधिया को याद आया 26 साल पुरानी फिल्म का गीत, केंद्रीय मंत्री ने X पर दोहराया

Jyotiraditya Scindia : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक पुरानी फिल्म का गीत याद आया है। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा: पंछी, नदिया, पवन के झोंके…, कोई सरहद ना इन्हें रोके…। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागालैंड के टूरिज्म और उच्च शिक्षा मंत्री तेमजेन इम्ना के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए गीत की ये पंक्तियां लिखीं। यह प्रसिद्ध पंक्ति 26 साल पुरानी फिल्म 'रिफ्यूजी' के गाने की है जिसे जावेद अख्तर ने लिखा था।