‘साधारण कपड़े, सरल स्वभाव…’ अचानक शादी में पहुंचे थे नाना, इतने बड़े सेलिब्रिटी को देखकर हैरान रह गए थे लोग

Nana Patekar Death: फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का निधन हो गया। उनकी दमदार अभिनय के लिए पहचान तो थी ही वहीं दूसरी ओर उनके साथ कम कर चुके कलाकारों उनके दूसरे रूप के बारे में बताया। फिल्म वजूद में काम कर चुके राजीव वर्मा के मुताबिक सेट पर हर कलाकार की मदद के तैयार रहते। राजनीति में साथ काम करने वाले कमल जैन ने बताया शूटिंग में डायलांग में एक शब्द डन दो एक बार ज्यादा हो गया। उन्होंने रीटेक करा दिया। वरिष्ट रंगकर्मी असीम दुबे ने रंगकर्म से जुड़े वाक्या को बताया।