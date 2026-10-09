‘साधारण कपड़े, सरल स्वभाव…’ अचानक शादी में पहुंचे थे नाना, इतने बड़े सेलिब्रिटी को देखकर हैरान रह गए थे लोग

नाना पाटेकर (Photo Source: X हैंडल)
Nana Patekar Death: फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का निधन हो गया। उनकी दमदार अभिनय के लिए पहचान तो थी ही वहीं दूसरी ओर उनके साथ कम कर चुके कलाकारों उनके दूसरे रूप के बारे में बताया। फिल्म वजूद में काम कर चुके राजीव वर्मा के मुताबिक सेट पर हर कलाकार की मदद के तैयार रहते। राजनीति में साथ काम करने वाले कमल जैन ने बताया शूटिंग में डायलांग में एक शब्द डन दो एक बार ज्यादा हो गया। उन्होंने रीटेक करा दिया। वरिष्ट रंगकर्मी असीम दुबे ने रंगकर्म से जुड़े वाक्या को बताया।
फिल्म 'राजनीति' में नाना के कमल जैन ने काम किया। दो दिन अलग-अलग लोकेशन पर शूटिंग पर साथ रहे। बताया सेट पर बहुत संजीदा थे। हर सीन को खुद देख रहे थे। एक सीन में जब जब मैंने तय डायलॉग से एक शब्द ज्यादा डन बोल दिया। बहुत छोटा सा मामला था। उन्होंने तुरंत टोका और सीन रिटेक हुआ। शूट खत्म होते ही सभी तालब की ओर गए। साथ बैठ कर चाय पी। उनका कहना था काम परफेक्ट होना चाहिए।
अभिनेता और रंगकर्मी राजीव वर्मा ने बताया फिल्म 'वजूद' में नाना के साथ थे। माधुरी दीक्षित सहित बाकी कलाकारों को पूरा गाइडेंस होता। बताया सेट पर हर आर्टिस्ट के साथ उन्होंने काम किया। रवैया दोस्ता होता। शूटिंग के दौरान डायलॉग डिलीवरी से लेकर एक्टिंग में वो अपने साथी कलाकारों की पूरी मदद करते थे। सबसे खास बात कभी क्रेडिट नहीं लिया। कोई दूसरा आज के दौर में नहीं हैं। न ही उम्मीद है वैसा कोई कलाकार होगा। असल जिंदगी में वो उतने ही सहज और जरूरतमंदों की मदद करने वाले रहे।
पिछले 17 सालों से नाना पाटेकर से जुड़े जैद के मुताबिक बात 2009 की है। नाना पाटेकर भोपाल में थे। उसी दौरान घर में शादी थी। आयोजन बागो बहार में था। शादी के मौके पर नाना अचानक पहुंचे। अपनी बीच इतने बड़े सेलीब्रिटी की मौजूदगी से सभी हैरान थे। हम सब के साथ बैठ डिनर किया। खाना खाने के बाद यहां के टेस्ट की तारीफ करते हुए यहां के आयोजन लाजबाव हैं। जैद ने बताया उन्होंने कहा यह मेरे लिए यादगार रहेगा।
नाना पाटेकर की आने वाली फिल्म 'शक्ति शालिनी' उनकी संभावित आखरी भावित है। इसकी शूटिंग इसी साल फरवरी-मार्च में ग्वालियर, दतिया और मुरैना में हुई। इसमें नाना ने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी। मप्र में यही उनकी आखिरी फिल्म है। हालांकि फिल्म रिलीज डेट घोषित नहीं है।
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