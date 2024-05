Breaking- रोकी जाएंगी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा! पीएम और बीजेेपी के लिए वोट मांगने की शिकायत

Pandit Pradeep Mishra पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में राजनीति करने, बीजेपी के लिए वोट मांगने की चुनाव आयोग से शिकायत की। उन्होंने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम संबोधित पत्र सीहोर कलेक्टर कार्यालय में दिया।

भोपाल•May 22, 2024 / 08:43 pm• deepak deewan

Pandit Pradeep Mishra – Complaint to the Election Commission to stop katha -एमपी के सीहोर के इंटरनेशनल कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथाएं रोकने की मांग की गई है। कांग्रेस ने उनपर पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेेपी के लिए वोट मांगने के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। पंडित प्रदीप मिश्रा पर धार्मिक कार्यक्रमों का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया गया है।