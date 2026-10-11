Bhopal Property Expo: प्रॉपर्टी की बुकिंग पर ’15 लाख’ रुपए तक की मिलेगी भारी छूट, आज है आखिरी दिन

Patrika Property Expo:मध्यप्रदेश में भोपाल शहर के बिट्टन मार्केट ग्राउंड पर सजे 'पत्रिका प्रॉपर्टी एक्सपो' के चार दिवसीय महा मेले में शनिवार को वीकेंड का दिन होने के कारण खरीदारों का भारी हुजूम उमड़ा। परिवार के साथ पहुंचे लोगों ने शहर के टॉप बिल्डर्स के 25 से अधिक प्रोजेक्ट्स में अपनी मनपसंद प्रॉपर्टी की तलाश की। सुबह मंत्रोच्चार के साथ गणपति पूजन और आरती के बाद एक्सपो का सुचारू शुभारंभ हुआ। पत्रिका परिवार की ओर से स्टेट हेड आयुष चक्रधर, मार्केटिंग हेड अमित त्रिशाल और विकास आचार्य ने विजिटर्स की अपेक्षाओं और सुविधाओं के अनुरूप प्रोजेक्ट जिम्मेदारों के साथ समन्वय बिठाया।