कोटिया विवाद: धर्मेंद्र प्रधान की अपील- ओडिशा के हितों के लिए एकजुट हों सभी राजनीतिक दल

धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि वह अप्रैल 2018, फरवरी 2019 और अप्रैल 2023 में व्यक्तिगत रूप से कोटिया गांव का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के हस्तक्षेप और सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए उन्होंने पहले भी संबंधित नेताओं को पत्र लिखे थे। प्रधान के अनुसार, उन्होंने 18 नवंबर 2020 और 31 अक्टूबर 2022 को ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक को पत्र लिखकर कार्रवाई का अनुरोध किया था। इसके अलावा, 22 सितंबर 2021 को आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को भी पत्र भेजा था।