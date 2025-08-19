IED Blast: जहां 31 नक्सली ढेर हुए थे, उसी इलाके में फिर धमाका… एक जवान शहीद, 3 घायल, 8 माह में 10 शहादतें

सोमवार सुबह इसी इलाके में डीआरजी टीम सर्चिंग पर निकली थी। तभी भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र के चिल्लामारका जंगल में आईईडी ब्लास्ट हो गया। इस धमाके में डीआरजी का जवान दिनेश नाग शहीद हो गया। वहीं जवान पायकु हेमला, भारत धीवर और मुण्डरू राम कोवासी घायल हो गए। घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया।