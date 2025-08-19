Patrika LogoSwitch to English

बीजापुर

IED Blast: जहां 31 नक्सली ढेर हुए थे, उसी इलाके में फिर धमाका… एक जवान शहीद, 3 घायल, 8 माह में 10 शहादतें

IED Blast: बरसाती नालों और पहाड़ों से घिरे इंद्रावती नेशनल पार्क के घने जंगल में नक्सलियों द्वारा बिछाई गई प्रेशर आईईडी सुरक्षा बलों और ग्रामीणों दोनों के लिए मौत का जाल बन चुकी हैं।

बीजापुर

Khyati Parihar

Aug 19, 2025

Naxal
नक्सली (File Photo Patrika)

IED Blast: बरसाती नालों और पहाड़ों से घिरे इंद्रावती नेशनल पार्क के घने जंगल में नक्सलियों द्वारा बिछाई गई प्रेशर आईईडी सुरक्षा बलों और ग्रामीणों दोनों के लिए मौत का जाल बन चुकी हैं।

सोमवार सुबह इसी इलाके में डीआरजी टीम सर्चिंग पर निकली थी। तभी भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र के चिल्लामारका जंगल में आईईडी ब्लास्ट हो गया। इस धमाके में डीआरजी का जवान दिनेश नाग शहीद हो गया। वहीं जवान पायकु हेमला, भारत धीवर और मुण्डरू राम कोवासी घायल हो गए। घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया।

बीजापुर जिले का नेशनल पार्क इलाका करीब 1,258 वर्ग किमी में फैला है। इंद्रावती नदी से सटा यह इलाका महाराष्ट्र बॉर्डर से जुड़ा होने के कारण नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता रहा है। नेशनल पार्क क्षेत्र में चार ग्राम पंचायतें एडपल्ली, बड़ेकाकलेड, सेंड्रा और केरपे आती हैं, जिनके अंतर्गत करीब 40 गांव बसे हैं।

ये भी पढ़ें

18 जिलों में सिमट गया रेड कॉरिडोर, तकनीक और रणनीति से टूटा नक्सलियों का तिलिस्म… 5 साल में 568 नक्सली ढेर
Patrika Special News
18 जिलों में सिमटा ‘रेड कॉरिडोर’ (फोटो सोर्स- पत्रिका)

पिछले दो महीने से ग्रामीणों की आवाजाही ठप है। पीलूर से भोपालपटनम जाने वाले मार्ग पर जगह-जगह आईईडी बिछाई गई हैं। ग्रामीण बताते हैं कि कई बार इन ब्लास्ट की चपेट में मवेशी तक मारे जाते रहे हैं।

IED Blast: इसी इलाके में ढेर हुए थे 31 नक्सली

9 फरवरी 2025 को इसी इलाके में हुई मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए थे। हालांकि इस दौरान फोर्स के दो जवान भी शहीद हुए। 6 जून 2025 को फिर मुठभेड़ में सात नक्सली ढेर हुए, जिनमें सेंट्रल कमेटी सदस्य सुधाकर और भास्कर भी शामिल थे।

8 महीने में 9 जवान व एक अफसर शहीद

बीजापुर के कुटरू में 6 जनवरी को आईईडी ब्लास्ट में 8 डीआरजी जवान शहीद
बीजापुर में ही 21 अप्रैल को ब्लास्ट में सीएएफ का एक जवान शहीद
सुकमा के कोंटा में 9 जून को ब्लास्ट में एएसपी आकाश राव शहीद
बीजापुर-सुकमा-नारायणपुर जिले में अब तक 13 जवान जख्मी हो चुके हैं।

ये भी पढ़ें

नक्सलियों ने जवानों पर किया हमला, गोलीबारी में एक ग्रामीण घायल…पूर्व मंत्री बोले – पुलिस ने निर्दोष को गोली मारकर घायल किया
कोंडागांव
Naxal

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 10:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / IED Blast: जहां 31 नक्सली ढेर हुए थे, उसी इलाके में फिर धमाका… एक जवान शहीद, 3 घायल, 8 माह में 10 शहादतें

