CG News: कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी का आरोप, जिले में खुलेआम हो रहा रेत का अवैध परिवहन

CG News: भाजपा की डबल इंजन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि जिले में रेत का अवैध परिवहन खुलेआम हो रहा है। मंडावी ने खनिज विभाग, जिला प्रशासन और भाजपा नेताओं पर मिलीभगत का आरोप लगाया। शुक्रवार को जिला मुयालय में आयोजित प्रेस वार्ता में श्री मंडावी ने बताया कि भोपालपटनम क्षेत्र के कथित रेत ठेकेदार और भाजपा नेता गौतम राव पर 28 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन आज तक राशि वसूली नहीं गई।
इसके बावजूद ठेकेदार धड़ल्ले से तेलंगाना और महाराष्ट्र में रेत का परिवहन कर रहा है। विधायक ने कहा कि जिले से रोजाना दर्जनों ट्रक रेत बाहर जा रहे हैं, जिससे नियमों का उल्लंघन होने के साथ-साथ जिले की रॉयल्टी की भी चोरी हो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य निर्माण कार्यों के लिए रेत उपलब्ध नहीं हो पा रही, जबकि भाजपा नेताओं के संरक्षण में इसे बाहरी राज्यों में बेचा जा रहा है।
मंडावी ने सवाल उठाया कि जिले की सभी खदानों का ठेका कैसे केवल एक व्यक्ति और भाजपा नेता गौतम राव को मिल गया। उन्होंने इसे भाजपा शासन में भ्रष्टाचार का जीता-जागता प्रमाण बताया। आगे कहा कि खनिज विभाग ने ठेकेदार को रॉयल्टी बुक देकर उसका दुरुपयोग कराया, और एक ही पर्ची पर दो-तीन ट्रक रेत भेजी जा रही है। वहीं गरीब व्यक्ति अगर निजी उपयोग के लिए रेत ले जाए तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है।
मंडावी ने चेतावनी दी कि अगर जिले में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन बंद नहीं हुआ तो कांग्रेस जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगी। उन्होंने मांग की कि जब्त रेत की नीलामी कर इसे ग्राम सभाओं को सौंपा जाए, ताकि जिले के विकास कार्यों में इसका उपयोग हो सके।
CG News: प्रेस वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लालू राठौर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम, जिला पंचायत सदस्य नीना रावतिया उद्दे, जनपद अध्यक्ष सोनू पोटाम और महिला कांग्रेस नेता शेख रजिया सहित बड़ी संया में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे।