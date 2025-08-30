CG News: कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी का आरोप, जिले में खुलेआम हो रहा रेत का अवैध परिवहन

CG News: भाजपा की डबल इंजन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि जिले में रेत का अवैध परिवहन खुलेआम हो रहा है। मंडावी ने खनिज विभाग, जिला प्रशासन और भाजपा नेताओं पर मिलीभगत का आरोप लगाया। शुक्रवार को जिला मुयालय में आयोजित प्रेस वार्ता में श्री मंडावी ने बताया कि भोपालपटनम क्षेत्र के कथित रेत ठेकेदार और भाजपा नेता गौतम राव पर 28 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन आज तक राशि वसूली नहीं गई।