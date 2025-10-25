बीकानेर पूर्व राजघराने का विवाद फिर सुर्खियों में, जूनागढ़ में राजश्री कुमारी को प्रवेश से रोका

राजश्री कुमारी को जूनागढ़ स्थित मंदिर में प्रवेश से रोका। फोटो: नौशाद अली
बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर में पूर्व राज परिवार का संपत्ति को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर यह विवाद शुक्रवार को सड़कों पर आ गया, जब राजश्री कुमारी जूनागढ़ स्थित अपने पारिवारिक मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंची तो उन्हें प्रवेश से मनाही कर दी गई।
मौके पर पहुंचे कोट गेट थाना अधिकारी ने न्यायालय के आदेश लाने का हवाला देते हुए प्रवेश पर रोक लगा दी। इस दौरान राजश्री के अधिवक्ताओं ने पुलिस से समझाइए भी की। लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं हुई। बिना दर्शन के ही वापस लौटना पड़ा।
राज्यश्री ने कहा कि पूर्व महाराजा नरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर मंदिर दर्शन करने आई थी, यह पूजा-अधिकार का हनन है। राज्यश्री भाजपा विधायक सिद्धि कुमारी की बुआ हैं। फिलहाल जूनागढ़ रायसिंह ट्रस्ट के अधीन है, जबकि प्राचीना म्यूजियम का संचालन सिद्धि कुमारी करती हैं। दोनों के बीच लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद जारी है।
स्व. डॉ. करणीसिंह ने वसीयत में पांच प्रशासक बनाए थे, जिनमें अब केवल राज्यश्री जीवित हैं। इसी को लेकर सिद्धि कुमारी ने अदालत में चुनौती दी है और वाद विचाराधीन है।
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग