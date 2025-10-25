बीकानेर पूर्व राजघराने का विवाद फिर सुर्खियों में, जूनागढ़ में राजश्री कुमारी को प्रवेश से रोका

राज्यश्री ने कहा कि पूर्व महाराजा नरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर मंदिर दर्शन करने आई थी, यह पूजा-अधिकार का हनन है। राज्यश्री भाजपा विधायक सिद्धि कुमारी की बुआ हैं। फिलहाल जूनागढ़ रायसिंह ट्रस्ट के अधीन है, जबकि प्राचीना म्यूजियम का संचालन सिद्धि कुमारी करती हैं। दोनों के बीच लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद जारी है।