मूंगफली खरीद में गड़बड़ी बना मुद्दा, मुनाफाखोरों में बढ़ी सरगर्मी

भारतीय किसान संघ ने जिले में कम से कम एक लाख टोकन जारी करने की मांग की है। प्रत्येक टोकन पर 40 क्विंटल मूंगफली खरीदी जाती है। जिलाध्यक्ष शंभूसिंह राठौड़ ने बताया कि वर्तमान में केवल 72,500 टोकन जारी किए गए हैं, जिससे करीब 30 लाख क्विंटल मूंगफली ही सरकारी खरीद के लिए उपलब्ध होगी।जबकि जिले में कुल उत्पादन 87 लाख क्विंटल का अनुमान है। संघ का कहना है कि कम से कम 40 फीसदी उत्पादन सरकार को खरीदना चाहिए। अभी फर्जी गिरदावरी से पंजीयन बड़ी संख्या में हुए है। जिन्हें जांच कर हटाया भी जाना है। ऐसे में किसानों को सुविधा के लिए अतिरिक्त टोकन जारी करने चाहिए।