Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

मूंगफली खरीद में गड़बड़ी बना मुद्दा, मुनाफाखोरों में बढ़ी सरगर्मी

बीकानेर जिले में 70 हजार से अधिक किसानों का पंजीकरण पोर्टल पर हुआ है, लेकिन केवल 20 फीसदी ही सही गिरदावरी की गई। इससे वास्तविक पात्र किसान सरकारी खरीद का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

dinesh kumar swami

Oct 27, 2025

बीकानेर. मूंगफली की सरकारी समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद शुरू होने से पहले ही बवाल मच गया है। खरीद में गड़बड़ी और मुनाफाखोरों की सेंधमारी का मामला उजागर होने के साथ ही विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी सक्रिय हो गए हैं। सनद रहे, पिछले साल खरीदी गई मूंगफली को नेफैड ने बहुत कम दाम पर नीलाम किया था। अब इस पुरानी मूंगफली को इस साल सरकारी खरीद में बेचने की साजिश की खबरें सामने आई हैं।

श्रीडूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत, नोखा के पूर्व विधायक बिहारीलाल बिश्नोई, भाजपा जिलाध्यक्ष श्यामसुंदर पंचारिया और भाजपा नेता रविशेखर मेघवाल ने इस मामले में मुख्य सचिव, सीएमओ, सहकारिता के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एमडी राजफैड से चर्चा की और फर्जी गिरदावरी के लिए पटवारियों पर कार्रवाई की मांग की।

फर्जी गिरदावरी का असर

सूत्रों के अनुसार, जिले में 70 हजार से अधिक किसानों का पंजीकरण पोर्टल पर हुआ है, लेकिन केवल 20 फीसदी ही सही गिरदावरी की गई। इससे वास्तविक पात्र किसान सरकारी खरीद का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।ज्यादातर बरानी भूमि पर मूंगफली की बुवाई दिखाकर फर्जी गिरदावरी से टोकन कटवाए गए हैं। वहीं, जनप्रतिनिधि क्षेत्र में कुल उत्पादन का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा एमएसपी पर खरीद के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं।

8.71 लाख मीटि्रक टन मूंगफली उत्पादन का अनुमान

तहसील बुवाई हेक्टेयर में उत्पादन मीट्रिक टन

श्रीडूंगरगढ़ 74939 224818

नोखा 33729 101186

जसरासर 21986 65958

पूगल 16545 49634

खाजूवाला 565 1695

दंतौर 3753 11259

छतरगढ़ 9582 28745

लूणकरनसर 10484 31452

बीकानेर 48108 144324

कोलायत 17527 52282

हदां 4330 12989

बज्जू 48796 146388

कुल 290343 871029

(उत्पादन अनुमान कृषि विभाग के अनुसार)

एक लाख टोकन जारी करने की मांग

भारतीय किसान संघ ने जिले में कम से कम एक लाख टोकन जारी करने की मांग की है। प्रत्येक टोकन पर 40 क्विंटल मूंगफली खरीदी जाती है। जिलाध्यक्ष शंभूसिंह राठौड़ ने बताया कि वर्तमान में केवल 72,500 टोकन जारी किए गए हैं, जिससे करीब 30 लाख क्विंटल मूंगफली ही सरकारी खरीद के लिए उपलब्ध होगी।जबकि जिले में कुल उत्पादन 87 लाख क्विंटल का अनुमान है। संघ का कहना है कि कम से कम 40 फीसदी उत्पादन सरकार को खरीदना चाहिए। अभी फर्जी गिरदावरी से पंजीयन बड़ी संख्या में हुए है। जिन्हें जांच कर हटाया भी जाना है। ऐसे में किसानों को सुविधा के लिए अतिरिक्त टोकन जारी करने चाहिए।

फर्जीवाड़ा करने वालों पर दर्ज हो मुकदमा

मूंगफली की सरकारी खरीद व्यवस्था में सेंध लगाकर फर्जीवाड़ा करने वालों पर सरकार को सख्ती करनी चाहिए। फर्जी गिरदावरी और गिरदावरी में कांट-छांट कर अपलोड करने के मामले भी सामने आए है। ऐसे में खरीद में पारदर्शिता के लिए तुलाई से पहले दस्तावेजों का पुन: सत्यापन होना चाहिए। साथ ही जो फर्जीवाड़ा करता पकड़ में आए, उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जाए। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

- शंभूसिंह राठौड़, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ बीकानेर

वास्तविक किसान को ही लाभ मिले

हमारा उद्देश्य तो यही है कि वास्तविक किसान को एमएसपी का लाभ मिले। यदि गिरदावरी में फर्जीवाड़ा हो रहा है तो इसकी प्रशासन को जांच करानी चाहिए। सेंटर पर मूल गिरदावरी से मिलान करने के बाद ही मूंगफली तुलाई की जाएगी। अभी तक टोकन के पंजीयन हुए है, उनके डाटा उपलब्ध है। उनकी जांच भी कराई जा सकती है।- शिशुपाल सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक राजफैड

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 06:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / मूंगफली खरीद में गड़बड़ी बना मुद्दा, मुनाफाखोरों में बढ़ी सरगर्मी

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: 11वीं की छात्रा का वाट्सएप चैट और कॉल हिस्ट्री देखना प्रिंसिपल को पड़ा भारी, विभाग ने किया निलंबित

bikaner principal suspend
बीकानेर

गजब: ऑटो चला रहा चालक, काट दिया हेलमेट नहीं पहनने का चालान

बीकानेर

94 साल की पानी देवी बोलीं- मन अब भी जवान… खुद पर भरोसा तो कर सकते हैं हर फिनिश लाइन पार

बीकानेर

सच हुए सपनेः बकरी चराने वाले मजदूर के बेटे का एमबीबीएस में चयन, अपने समाज से पहला डॉक्टर…

बीकानेर

सूखी जमीन पर कैसे लहलहा रही घोटाले की फसल, यह देखना हो तो पढ़ लीजिए यह खबर…चकरा जाएंगे

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.