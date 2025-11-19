जीनत अमान का ‘Dum Maro Dum’ गाना जिसे 54 साल पहले सरकार ने कर दिया था बैन, जानें क्या थी वजह

बता दें कि दिवंगत म्यूजिक डायरेक्टर आर. डी. बर्मन और इस गीत को लिखने वाले आनंद बख्शी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि तत्कालीन सरकार ने इस गाने को बैन कर दिया था। सरकार को गाने के बोल में ‘भगवान राम’ का नाम ‘दम’ से जोड़ने पर आपत्ति थी। साथ ही गाने के फिल्मांकन को देखते हुए सरकार को आपत्ति थी। इस गाने में हिप्पी संस्कृति, ड्रग्स लेते और चिलम फूंकते हुए लोग दिखाए गए थे। गाने के रिलीज होने के बाद से ही इस पर बहस छिड़ गई थी। वहीं, सरकार का भी मानना था कि गाने से देश में ‘हिप्पी संस्कृति’ को बढ़ावा मिलेगा। यही वजह थी कि इसको दूरदर्शन पर चलाने से मना कर दिया गया था। हालांकि, बाद में काफी जद्दोजहद के बाद गाने को इन्हीं लिरिक्स के साथ रिलीज किया गया।