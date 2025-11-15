जब 50 साल बाद साथ नजर आये थे धर्मेंद्र और मुमताज, स्टेज पर री-क्रिएट किया था रोमांटिक गाना

साल 2023 में सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के 13वें सीजन में धर्मेंद्र और मुमताज स्पेशल गेस्ट के रूप में नजर आये थे। जहां एक तरफ दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र तो अकसर अलग-अलग शोज में शिरकत करते नजर आ चुके थे। वहीं, दूसरी तरफ, मुमताज के लिए फिल्में छोड़ने के बाद ये पहला मौका था जब वो पहली बार किसी रियलिटी शो में जज के रूप में नजर आयीं थीं। जब इंडियन आइडल के इस एपिसोड का प्रोमो आया था तभी मुमताज और धर्मेंद्र के फैंस इस जोड़ी को साथ देखने के लिए एक्ससिटेड थे।