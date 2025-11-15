Patrika LogoSwitch to English

जब 50 साल बाद साथ नजर आये थे धर्मेंद्र और मुमताज, स्टेज पर री-क्रिएट किया था रोमांटिक गाना

Dharmendra: साल 2023 में सिंगिंग रियलिटी शो में धर्मेंद्र और मुमताज स्पेशल जज के रूप में नजर आये थे। दोनों ने स्टेज पर अपने एक आईकॉनिक गाने को री-क्रिएट किया था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Nov 15, 2025

dharmendra and mumtaz film

धर्मेंद्र और मुमताज की फोटोज। (फोटो सोर्स: IMDb और Sonyliv)

मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं…

Dharmendra and Mumtaz: 50 साल पहले आया ये आईकॉनिक गाना आज भी उतना ही रोमांटिक लगता है, जितना उस दौर में था। इस गाने में वेटरन एक्ट्रेस मुमताज और बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र की केमिस्ट्री देखते ही बनती थी। साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म लोफर के इस गाने में मुमताज रूठे हुए धर्मेंद्र को मनाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि धर्मेंद्र और मुमताज की जोड़ी उस दौर की सबसे रोमांटिक जोड़ियों में से एक मानी जाती थी।

रियलिटी शो में साथ नजर आये धर्मेंद्र और मुमताज

साल 2023 में सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के 13वें सीजन में धर्मेंद्र और मुमताज स्पेशल गेस्ट के रूप में नजर आये थे। जहां एक तरफ दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र तो अकसर अलग-अलग शोज में शिरकत करते नजर आ चुके थे। वहीं, दूसरी तरफ, मुमताज के लिए फिल्में छोड़ने के बाद ये पहला मौका था जब वो पहली बार किसी रियलिटी शो में जज के रूप में नजर आयीं थीं। जब इंडियन आइडल के इस एपिसोड का प्रोमो आया था तभी मुमताज और धर्मेंद्र के फैंस इस जोड़ी को साथ देखने के लिए एक्ससिटेड थे।

जब धर्मेंद्र और मुमताज ने 50 साल पुराने इस गाने को किया था री-क्रिएट

इंडियन आइडल 13 में जब मुमताज की धर्मेंद्र के साथ एंट्री हुई तो जजेस और सिंगर्स से लेकर ऑडियंस तक सेट पर मौजूद हर शख्स दोनों के सम्मान में खड़ा हो गया। दोनों को 50 साल बाद एक साथ देखकर सब एक्साइटेड थे। जैसे-जैसे शो आगे बढ़ा और सिंगर्स ने दोनों के गानों को गाकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। मुमताज और धर्मेंद्र ने भी अपने फिल्मों से जुड़े किस्सों को शेयर किया।

वहीं, जब एक सिंगर ने दोनों की फिल्म लोफर का आईकॉनिक गाना मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं… गाया, तो मुमताज और धर्मेंद्र दोनों ही पुरानी यादों में खो गए थे। उसके बाद पब्लिक डिमांड पर दोनों ने अपने इस गाने को री-क्रिएट किया। ग्रे सूट में धर्मेंद्र और शिमरी ड्रेस में मुमताज ने स्टेज पर रोमांस का जादू बिखेरा। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए नजर आये।

धर्मेंद्र और मुमताज की जोड़ी

जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों ही कलाकारों ने सिर्फ दो ही फिल्मों में काम किया था जिनके नाम 'लोफर' और 'झील के उस पार' हैं। ये दोनों ही फिल्में साल 1973 में रिलीज हुई थीं। वेटरन एक्ट्रेस मुमताज ने अपने फिल्मीं करियर की शुरुआत बतौर स्टंट वुमेन की थी। इसी कारण से उस दौर के कई दिग्गज कलाकारों ने उनके साथ काम करने से इंकार कर दिया था। मगर समय बदला और एक वक्त ऐसा भी आया जब मुमताज ने इंडस्ट्री के सभी बड़े और दिग्गजों के साथ काम किया।

सनी देओल का टूटा ‘सब्र का बांध’, घर के बाहर आकर लोगों को बोले- शर्म नहीं आती, तुम्हारे मां-बाप…
बॉलीवुड
Sunny Deol Angry Video

Updated on:

15 Nov 2025 03:42 pm

Published on:

15 Nov 2025 03:37 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जब 50 साल बाद साथ नजर आये थे धर्मेंद्र और मुमताज, स्टेज पर री-क्रिएट किया था रोमांटिक गाना

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

