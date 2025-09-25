इस स्टंट वुमन के साथ काम करने से कतराते थे बड़े-बड़े स्टार्स, बाद में बनी 70-80 के दशक की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस

Bollywood Actress Mumtaz: बॉडीकॉन कुर्ते, चूड़ीदार सलवार, विंग्स आईलाइनर… ये सुनकर लग रहा होगा कि आजकल के फैशन की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की। जी हां, उस समय भी ऐसा ही फैशन था, और जो एक्ट्रेसेस का स्टाइल सिम्बल था। अपनी स्टाइल से एक्ट्रेसेस ने लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ था उन्हीं में से एक थीं, मुमताज, जिन्हें अपनी चुलबुली अदाओं और अभिनय के लिए जाना जाता था। फिल्मों के साथ-साथ इनके गाने ‘बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी…’ ‘ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें…’, ‘मैं तेरे इश्क में’, ‘कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू’ और ‘आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पे’ भी लाजवाब थे।