इस स्टंट वुमन के साथ काम करने से कतराते थे बड़े-बड़े स्टार्स, बाद में बनी 70-80 के दशक की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस

Bollywood Actress Mumtaz: बॉडीकॉन कुर्ते, चूड़ीदार सलवार, विंग्स आईलाइनर… ये सुनकर लग रहा होगा कि आजकल के फैशन की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की। जी हां, उस समय भी ऐसा ही फैशन था, और जो एक्ट्रेसेस का स्टाइल सिम्बल था। अपनी स्टाइल से एक्ट्रेसेस ने लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ था उन्हीं में से एक थीं, मुमताज, जिन्हें अपनी चुलबुली अदाओं और अभिनय के लिए जाना जाता था। फिल्मों के साथ-साथ इनके गाने ‘बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी…’ ‘ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें…’, ‘मैं तेरे इश्क में’, ‘कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू’ और ‘आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पे’ भी लाजवाब थे।
मुमताज ने दर्शकों के दिलों पर तो खूब राज किया मगर असल जिंदगी में उनका दिल खाली ही रह गया। उन्होंने जिससे प्यार किया वो उन्हें मिला नहीं और जो मिला उससे कभी प्यार नहीं कर पाईं। आइए मुमताज की लाइफ से जुड़े कुछ पलों के बारे में आपको बताते हैं। .
मुमताज ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत बतौर स्टंटवुमन और सहायक अभिनेत्री की थी। कुछ ही समय में उनके साथी कलाकार उन्हें ‘स्टंट स्टार’ कहकर बुलाने लगे। स्टंट स्टार बनने के चलते ही बाकी स्टार्स ने डरकर इनके साथ काम करने से मना कर दिया था। बड़े-बड़े स्टार के काम करने से मना करने के बावजूद भी मुमताज ने हार नहीं मानी और स्टंट स्टार से रोमांटिक एक्ट्रेस बनकर लोगों के दिलों पर छा गईं।
जब दारा सिंह जैसे दिग्गज अभिनेता के साथ सभी हीरोइनों ने स्टंट करने से मना कर दिया तब मुमताज ने उनके साथ काम करने के लिए हामी भरी। उन्होंने दारा सिंह के साथ 16 फिल्में की, जिसमें 10 फिल्में हिट साबित हुईं।
स्टंट हीरोइन के तौर पर काम करने के चलते धर्मेंद्र और शशि कपूर जैसे महान कलाकारों ने मुमताज के साथ काम करने से मना कर दिया। इंडस्ट्री के गलियारों में ये खबर आग की तरह फैल गई। इन स्टार्स का कहना था कि, ‘हम स्टंट हीरोइन के साथ काम नहीं करेंगे…’। हालांकि, ये वक्त मुमताज के लिए कठिन था मगर दिलीप कुमार ने उन्हें इस कठिन समय से निकाला। उन्होंने ‘राम और श्याम’ में उनके साथ काम करके इंडस्ट्री में बतौर एक्ट्रेस जगह दिलाई। इसके बाद, मुमताज ने राजेश खन्ना, देव आनंद, फिरोज खान जैसे नामी दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया।
1979 में फिल्म ‘दो रास्ते’ आई थी, जिसमें पहले शशि कपूर और मुमताज की जोड़ी बनने वाली थी। शशि कपूर ने मुमताज के साथ काम करने से मना कर दिया तब इस फिल्मे में राजेश खन्ना की एंट्री हुई और हमें मिली एवरग्रीन हिट जोड़ी। इन्होंने बतौर जोड़ी ‘सच्चा झूठा’, ‘आपकी कसम’, ‘बंधन’, ‘रोटी’, ‘प्रेम कहानी’ जैसी सुपरहिट फिल्में दीं। इसके बाद तो उस दौर का हर एक्टर मुमताज के साथ काम करना चाहता था यहां तक कि शशि कपूर भी। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि फिल्म ‘चोर मचाए शोर’ में अगर मुमताज नहीं हुईं तो वो फिल्म नहीं करेंगे।
मुमताज ऑरेंज कलर के कपड़ों में इतनी खूबसूरत लगती थीं कि इन्हें ‘लेडी इन ऑरेंज’ का खिताब दे दिया गया था।
जब मुमताज का करियर के पीक पर था और उनका नाम आसमान में लहरा रहा था तभी उन्होंने बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी करके फैंस सहित अपने को-ाक्टर्स को भी चौंका दिया। शादी करके मुमताज लंदन शिफ्ट हो गईं। हालांकि, मुमताज के चाहने वाले कम नहीं थे उन्हें दारा सिंह, शम्मी कपूर और फिरोज खान ने प्रपोज भी किया था। वो शम्मी कपूर से बेहद प्यार भी करती थीं मगर शादी के बाद फिल्मों को छोड़ने की शर्त की वजह से ये रिश्ता बीच मझधार में ही रह गया।
एक इंटरव्यू के दौरान मुमताज ने बताया था कि, उनकी शादी में राजेश खन्ना खूब रोए थे और रोते हुए कहा था कि, ‘मैंने अपना दाहिना हाथ खो दिया।‘
आपको बता दें कि, मुमताज कई सालों बाद अब सोशल मीडिया पर नजर आने लगी हैं। हाल ही में वो एक शो के लिए रैम्प वॉक करते भी नजर आई थीं।