धर्मेंद्र की बेटी के साथ आशिकी कर बैठा था ये एक्टर, रणवीर सिंह ने शेयर किया था अफेयर का किस्सा

खबरों के मुताबिक, आदित्य से मिलने से पहले आहना, रणवीर सिंह के साथ रिलेशनशिप में थीं। ऐसा कहा जाता है कि रणवीर और आहना एक ही कॉलेज में थे और दोनों ने एक-दूसरे को करीब 5 साल तक डेट किया था। मगर बाद में आहना ने आदित्य रॉय कपूर के लिए रणवीर से ब्रेकअप कर लिया था। नेहा धूपिया के चैट शो 'No Filter Neha' में रणवीर ने अपने कॉलेज के दिनों का एक किस्सा शेयर किया था। शो में रणवीर ने अपने, अपनी गर्लफ्रेंड और आदित्य रॉय कपूर के लव ट्रायंगल के बारे में बात की थी। रणवीर ने बताया था कि कॉलेज के दिनों में आदित्य हर लड़की की फैंटसी हुआ करता था और जो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड थी, जिसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है। उस टाइम में मैं उसके लिए पागल था। हमारा रिलेशन पांच साल तक चला था मगर उसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया। और उसने ऐसा आदित्य की वजह से किया क्योंकि वो आदित्य को पसंद करने लगी थी।