शर्टलेस ट्रेंड से लेकर ‘ही-मैन’ टाइटल तक, किस फिल्म ने दिलाई थी Dharmendra को एक्शन हीरो की पहचान

फिल्म 'फूल और पत्थर' में धर्मेंद्र ने ऐसा कुछ किया जो पहले किसी भी एक्टर ने नहीं किया था। इस फिल्म में उन्होंने पहली बार शर्टलेस सीन शूट किया था, जो उस दौर के सिनेमा के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस सीन में उनकी फिट और टोन्ड बॉडी, उनका आत्मविश्वास और उनके मार-धाड़ वाले सीन्स ने थियेटर में लोगों को उनका फैन बना दिया। फिल्म सुपर-डुपर हिट साबित हुई। फिल्म में उनकी दमदार एक्टिंग, मस्कुलर बॉडी को देख उनके फैंस, फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया ने धर्मनेद्र को 'He-man of Bollywood' की उपाधि दे दी। ये उपाधि फिल्म जगत के इतिहास में अभी तक किसी दूसरे अभिनेता को नहीं दी गई है। आज भी उनके चाहने वाले उनको 'ही-मैन' ही बुलाते हैं। ये नाम आज भी उनकी पहचान बना हुआ है।