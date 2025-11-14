शर्टलेस ट्रेंड से लेकर ‘ही-मैन’ टाइटल तक, किस फिल्म ने दिलाई थी Dharmendra को एक्शन हीरो की पहचान

किस फिल्म से मिला धर्मेंद्र को ही-मैन का टाइटल? (फोटो सोर्स: aapkadharam/IMDb)
Dharmendra: बॉलीवुड के 'ही-मैन' और अपने दौर के सबसे हैंडसम एक्टर धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से काफी बीमार चल रहे हैं। हाल ही में उनको सांस लेने में तकलीफ के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। हालांकि, अब उनकी सेहत में सुधार है और उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल गया है। अब उनका इलाज घर पर ही चल रहा है। जहां एक तरफ उनके चाहने वाले उनकी अच्छी सेहत के लिए भगवन से प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर उनके He-man टाइटल पर भी चर्चा हो रही है। तो चलए आपको बताते हैं कि कैसे और कब धर्मेंद्र को मिला 'ही-मैन' टाइटल।
फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था। उनका पूरा नाम धरम सिंह देओल है। धर्मेंद्र बचपन से ही फिल्मों में काम करने का सपना देखा करते थे। फिल्मी सफर की शुरुआत में उन्होंने महिला केंद्रित फिल्मों में भी काम किया, उन्होंने कभी भी हीरो प्रधान फिल्मों में काम करने को प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने हर तरह की भूमिकाएं निभाई हैं। कभी वो डाकू, कभी पुलिस, कभी देश के जांबाज के किरदार में नजर आये तो कभी शुद्ध हिंदी बोलने वाले दामाद बने।
धर्मेंद्र ने अपने शुरुआती फिल्मों में रोमांटिक किरदार निभाए, मगर साल 1961 में आई फिल्म 'शोला और शबनम'ने उन्हें पहचान दिलाई। वहीं, 1966 में रिलीज हुई उनकी फिल्म 'फूल और पत्थर' ने उनके करियर को एक नई दिशा दी। इस फिल्म ने उनको एक अलग पहचान दी। साथ ही इस फिल्म से उन्होंने एक नया ट्रेंड भी शुरू किया। ओपी रल्हन द्वारा निर्देशित फिल्म फूल और पत्थर में धर्मेंद्र के साथ मीना कुमारी, जीवन, ललिता पंवार, शशिकला और मदन पुरी जैसे कई कलाकार नजर आये थे।
फिल्म 'फूल और पत्थर' में धर्मेंद्र ने ऐसा कुछ किया जो पहले किसी भी एक्टर ने नहीं किया था। इस फिल्म में उन्होंने पहली बार शर्टलेस सीन शूट किया था, जो उस दौर के सिनेमा के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस सीन में उनकी फिट और टोन्ड बॉडी, उनका आत्मविश्वास और उनके मार-धाड़ वाले सीन्स ने थियेटर में लोगों को उनका फैन बना दिया। फिल्म सुपर-डुपर हिट साबित हुई। फिल्म में उनकी दमदार एक्टिंग, मस्कुलर बॉडी को देख उनके फैंस, फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया ने धर्मनेद्र को 'He-man of Bollywood' की उपाधि दे दी। ये उपाधि फिल्म जगत के इतिहास में अभी तक किसी दूसरे अभिनेता को नहीं दी गई है। आज भी उनके चाहने वाले उनको 'ही-मैन' ही बुलाते हैं। ये नाम आज भी उनकी पहचान बना हुआ है।
करियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘फूल और पत्थर’ के बाद बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र को एक के बाद एक एक्शन फिल्में मिलने लगीं। इन फिल्मों में ‘शोले’, ‘मेरा गांव मेरा देश’, ‘धर्म-वीर’, ‘आग ही आग’ और ‘लोफर’ जैसी कई फिल्मों में नाम हैं। इस फिल्म के बाद से ही उनकी इमेज एक एक्शन हीरो की बन गई।
