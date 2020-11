इंडियाज बेस्ट डांसर का खिताब अजय सिंह ने किया अपने नाम, 15 लाख के साथ हासिल की कार

इंडियाज बेस्ट डांसर का खिताब गुड़गांव के अजय सिंह ( टाइगर पॉप) ने हासिल किया है, रविवार रात को प्रसारित हुए शो के ग्रैंड खिलाने में उन्होंने सबसे ज्यादा वोट हासिल कर ट्राफी के साथ 15 लाख रुपए का चेक और एक कार हासिल की है। उनकी कोरियोग्राफर वर्तिका झा डांस प्लस सीजन 4 की पहली सोलो फीमेल फाइनलिस्ट रही थी।

आपको बता दें कि इंडिया बेस्ट डांसर के दूसरे विजेता मुकुल जैन रहे और श्वेता वॉरियर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। शो के रनर अप मुकुल जैन कंटेंपरेरी स्टाइल के लिए पहचाने जाते हैं। तीसरे स्थान पर रही श्वेता अकेली महिला फाइनलिस्ट रही। उन्हें क्लासिकल डांसिंग के लिए पहचाना जाता है। शो के जज गीता कपूर, मलाइका अरोड़ा और टेरेंस लुईस थे और इस शो को हर्ष लिंबाचिया और भारती सिंह ने होस्ट किया था। शो में मलाइका अरोड़ा ने मुन्नी बदनाम हुई, अनारकली जैसे गानों से मंच पर धूम मचा दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

