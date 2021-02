Janhvi Kapoor ने पंजाब से शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, सरसों के खेत में आईं नजर

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने फिल्म इंडस्ट्री में कुछ वक्त पहले ही कदम रखा है। लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो करने वालों की संख्या लाखों-करोड़ों में हैं। जान्हवी के इंस्टाग्राम पर 9.4 मिलियन फॉलोअर्स (Janhvi Kapoor Instagram Followers) हैं। ऐसे में एक्ट्रेस फैंस के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। अब हाल ही में उन्होंने सरसों के खेत से अपनी तस्वीरें पोस्ट की हैं, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।

सरसों के खेत में खिलखिलाई जान्हवी

दरअसल, जान्हवी पिछले कुछ वक्त से अपनी अपकमिंग फिल्म 'गुड लक जेरी' की शूटिंग के लिए पंजाब में मौजूद थीं। हालांकि अब वह वापस मुंबई लौट चुकी हैं। लेकिन मुंबई आकर जान्हवी पंजाब में अपने बिताए पलों को याद कर रही हैं। ऐसे में उन्होंने पंजाब के सरसों के खेत से अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। दूर तक फैले सरसों के खेत में जान्हवी व्हाइट कलर के सूट में नजर आ रही हैं। इसके साथ जान्हवी ने ब्लू कलर का दुपट्टा कैरी किया हुआ है। सरसों के खेत में जान्हवी काफी खुश दिखाई दे रही हैं।

मैं थोड़ा फिल्मी हूं

तस्वीरों को शेयर करते हुए जान्हवी ने कैप्शन में लिखा, 'शायद मैं थोड़ा फिल्मी हूं।' कुछ ही देर पहले पोस्ट की गई जान्हवी की तस्वीरों पर अब तक ढाई लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। वहीं, फैंस कमेंट कर जमकर एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं।

इससे पहले भी जान्हवी ने पंजाब से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की थीं। तस्वीरों में वह एक पुराने हेरिटेज महल के अंदर खड़ी दिख रही हैं। हेरिटेज की दीवारों पर बेहद ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। इन दीवारों के बीच जान्हवी अलग-अलग अंदाज में पोज़ देती नजर आ रही हैं। साथ ही, तस्वीरों को शेयर करते हुए जान्हवी कहती हैं कि दुनिया में इतनी जगह घूमीं हूं, लेकिन कोई जगह मुझे इतनी खूबसूरत नहीं लगी।

