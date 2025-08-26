Patrika LogoSwitch to English

इस फिल्म को देखते हुए गई 59 लोगों की जान, 103 हुए घायल, भारत के इतिहास में दर्ज है वो काला दिन

Border Film: 13 जून की वो खुशनुमा शाम गहरे काले धुंए के अंधेरों में कहीं खो जायेगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पर हुआ कुछ ऐसा ही बॉर्डर फिल्म की स्क्रीनिंग के पहले दिन लोग जब दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में इस मूवी का मजा ले रहे थे, तभी अचानक 3 बजे के करीब हॉल में आग लग गई।

Rashi Sharma

Aug 26, 2025

उपहार सिनेमा फायर ट्रैजिडी। (फोटो डिजाइन: पत्रिका)

Border Film: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हर हफ्ते कई फिल्में कई फिल्में रिलीज होती है। कभी रोमंटिक तो कभी जासूसी, हर तरह की हर साल थियेटर में लगती हैं और दर्शक अपनी पसंद के हिसाब से फिल्म देखना पसंद करते हैं। कुछ दर्शक ऐसे भी होते हैं जो First Day First Show देखना ही पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कि कुछ फिल्में भी ऐसी होती हैं कि उनका फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं और देखने के लिए थियेटर के बाहर लाइन तक लगाने से नहीं हिचकते हैं।

मगर आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं उसकी रिलीज के पहले दिन ही फिल्म देखना कई लोगों और उनके परिवार वालों के लिए काला दिन बनकर रह गया। ये बात है दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल की।

कौन सी थी वो फिल्म?

ये बात है 13 जून 1997 की, जिस दिन सनी देओल की फिल्म बॉर्डर रिलीज हुई थी। ये फिल्म जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित थी जो साल 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुई लौंगेवाला की लड़ाई पर आधारित है। इस फिल्म में भारत की सीमा पर तैनात देश के वीर जवानों और उनके साहस की कहानी को बखूबी दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया था कि कैसे राजस्थान के रेतीले रेगिस्तान की सीमा पर मुस्तैद भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की ओर से अचानक हुए हमले को अपनी ताकत और बल से निरस्त कर दिया और पाकिस्तानी सेना को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। देशभक्ति से ओत-प्रोत ये फिल्म आज भी हर देशवासी के दिल में एक खास जगह बनाये हुए है। तो जरा सोचिये! जब बॉर्डर रिलीज हुई होगी तो क्या आलम रहा होगा।

फिल्म का एक-एक डायलॉग, गाना, और सीन देखकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और भारतीय सेना के उन जांबाजों के सजदे में सिर खुद-ब-खुद झुक जाता है। सलाम है ऐसे शूर वीरों को जिन्होंने अपनी जान की परवाह किये बिना देश की सुरक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। इस फिल्म में सनी देओल, अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, कुलभूषण खरबंदा, पुनीत इत्सर, पूजा भट्ट, जैकी श्रॉफ, तब्बू, जैसे दिग्गज कलाकारों ने अभिनय किया था। इस फिल्म के लिए लोगों का क्रेज इतना था कि लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए तड़के सुबह सिनेमा हॉल्स के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए थे।

वो दर्दनाक हादसा (Uphaar Cinema Fire Tragedy)

13 जून की वो खुशनुमा शाम गहरे काले धुंए के अंधेरों में कहीं खो जायेगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पर हुआ कुछ ऐसा ही बॉर्डर फिल्म की स्क्रीनिंग के पहले दिन लोग जब दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में इस मूवी का मजा ले रहे थे, तभी अचानक 3 बजे के करीब हॉल में आग लग गई। देखते ही देखते भगदड़ मच गई। हॉल का केवल एक ही एग्जिट गेट खुला होने की वजह से कई लोग बाहर निकल ही नहीं पाए। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हादसे में करीब 59 लोगों की जान चली गई और तकरीबन 103 लोग घायल हुए थे। उपहास सिनेमा में उस दिन हुआ ये अग्निकाण्ड देश में हुई भीषण त्रासदियों में से एक था और हमेशा के लिए इस त्रासदी के साथ फिल्म बॉर्डर का नाम जुड़ गया। इस दिन को बॉलीवुड के इतिहास का भी काला दिन कहा जा सकता है।

फिल्म बॉर्डर 90 के दशक की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर भी बम्पर कमाई की थी।

