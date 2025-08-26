इस फिल्म को देखते हुए गई 59 लोगों की जान, 103 हुए घायल, भारत के इतिहास में दर्ज है वो काला दिन

13 जून की वो खुशनुमा शाम गहरे काले धुंए के अंधेरों में कहीं खो जायेगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पर हुआ कुछ ऐसा ही बॉर्डर फिल्म की स्क्रीनिंग के पहले दिन लोग जब दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में इस मूवी का मजा ले रहे थे, तभी अचानक 3 बजे के करीब हॉल में आग लग गई। देखते ही देखते भगदड़ मच गई। हॉल का केवल एक ही एग्जिट गेट खुला होने की वजह से कई लोग बाहर निकल ही नहीं पाए। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हादसे में करीब 59 लोगों की जान चली गई और तकरीबन 103 लोग घायल हुए थे। उपहास सिनेमा में उस दिन हुआ ये अग्निकाण्ड देश में हुई भीषण त्रासदियों में से एक था और हमेशा के लिए इस त्रासदी के साथ फिल्म बॉर्डर का नाम जुड़ गया। इस दिन को बॉलीवुड के इतिहास का भी काला दिन कहा जा सकता है।