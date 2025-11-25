Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Dharmendra Ashes: धर्मेंद्र की अस्थियां लेकर निकले पोते करण देओल, श्मशान घाट से वीडियो आया सामने

Dharmendra Ashes: धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। शमशान घाट से उनके पोते करण दादा की अस्थियां लेकर निकल गए हैं। इसका वीडियो सामने आया है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 25, 2025

Dharmendra Ashes

धर्मेंद्र की अस्थियां लेकर निकले पोते करण देओल

Dharmendra Death: धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया है। उन्होंने अपने मुंबई आवास पर ही आखिरी सांस ली है। उनके निधन से पूरा देओल परिवार टूट गया है। एक्टर का अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस में हुआ है। अब इसी बीच 25 नवंबर सुबह उनके पोते और एक्टर सनी देओल के बेटे करण देओल दादा की अस्थियां लेकर निकले हैं। इसका वीडियो सामने आया है। लोग अपने फेवरेट एक्टर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

धर्मेंद्र का हुआ 89 साल की उम्र में निधन (Dharmendra Ashes Video)

धर्मेंद्रके जाने से इंडस्ट्री के साथ पूरे देश में मातम छा गया है। एक्टर के फैंस जहां एक तरफ देओल फैमिली पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं तो वहीं उनके दोस्त हीमैन के परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। बता दें, धर्मेंद्र पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे। वह कुछ समय हॉस्पिटल में भी रहकर आए थे, और वह ठीक हो रहे थे। लेकिन अचानक 24 नवंबर सोमवार को एक्टर की तबीयत खराब हुई और उनका निधन हो गया।

पोते करण देओल के हाथ में दिखी दादा की अस्थियां

करण देओल का श्मशान घाट से बाहर आते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वह अपनी गाड़ी में बैठे हैं और उनके हाथ में लाल कपड़े में बंध धर्मेंद्र की अस्थियां हैं। वह एक दम शांत और गहरे दुख में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि धर्मेंद्र के जाने से देओल परिवार एकदम बिखर गया है। वहीं, एक तरफ धर्मेंद्र के आखिरी दर्शन के लिए उनके फैंस का गुस्सा देओल परिवारपर ही उतर रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसे अचानक आखिर क्यों हीमैन का अंतिम संस्कार किया गया?

ये भी पढ़ें

धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा के समय पेड़ के नीचे जलाया गया था दीपक, क्या होता है इसका मतलब? जानें
बॉलीवुड
Dharmendra last rites amid a lamp was lit under a tree during what does it mean know

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Updated on:

25 Nov 2025 11:27 am

Published on:

25 Nov 2025 10:40 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Dharmendra Ashes: धर्मेंद्र की अस्थियां लेकर निकले पोते करण देओल, श्मशान घाट से वीडियो आया सामने

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र

धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा के समय पेड़ के नीचे जलाया गया था दीपक, क्या होता है इसका मतलब? जानें

Dharmendra last rites amid a lamp was lit under a tree during what does it mean know
बॉलीवुड

धर्मेंद्र के जाने का दर्द सहन नहीं कर पाए अमिताभ बच्चन, रात 2.30 बजे किया रुला देने वाला पोस्ट

Amitabh Bachchan heartbroken dharmendra demise made a tearful post at 2.30 in midnight
बॉलीवुड

धर्मेंद्र का सबसे बड़ा फैन: ‘ही-मैन’ के लिए खर्च कर डाले लाखों! खुद का बदल डाला हुलिया

Dharmendra biggest fan Vijay Kumar Pyarelal
बॉलीवुड

क्यों धर्मेंद्र की 'अंतिम विदाई' पर फूटा फैंस का गुस्सा?

Dharmendra Fans Angry On Deol Family after veteran actor death big reason revealed
बॉलीवुड

Dharmendra News: धर्मेँद्र ने किस वजह से ठुकराया था मीना कुमारी का प्यार?

Dharmendra and Meena Kumari Love story
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.