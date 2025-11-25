Dharmendra Ashes: धर्मेंद्र की अस्थियां लेकर निकले पोते करण देओल, श्मशान घाट से वीडियो आया सामने

करण देओल का श्मशान घाट से बाहर आते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वह अपनी गाड़ी में बैठे हैं और उनके हाथ में लाल कपड़े में बंध धर्मेंद्र की अस्थियां हैं। वह एक दम शांत और गहरे दुख में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि धर्मेंद्र के जाने से देओल परिवार एकदम बिखर गया है। वहीं, एक तरफ धर्मेंद्र के आखिरी दर्शन के लिए उनके फैंस का गुस्सा देओल परिवारपर ही उतर रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसे अचानक आखिर क्यों हीमैन का अंतिम संस्कार किया गया?