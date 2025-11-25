Dharmendra Ashes: धर्मेंद्र की अस्थियां लेकर निकले पोते करण देओल, श्मशान घाट से वीडियो आया सामने

धर्मेंद्र की अस्थियां लेकर निकले पोते करण देओल
Dharmendra Death: धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया है। उन्होंने अपने मुंबई आवास पर ही आखिरी सांस ली है। उनके निधन से पूरा देओल परिवार टूट गया है। एक्टर का अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस में हुआ है। अब इसी बीच 25 नवंबर सुबह उनके पोते और एक्टर सनी देओल के बेटे करण देओल दादा की अस्थियां लेकर निकले हैं। इसका वीडियो सामने आया है। लोग अपने फेवरेट एक्टर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
धर्मेंद्रके जाने से इंडस्ट्री के साथ पूरे देश में मातम छा गया है। एक्टर के फैंस जहां एक तरफ देओल फैमिली पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं तो वहीं उनके दोस्त हीमैन के परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। बता दें, धर्मेंद्र पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे। वह कुछ समय हॉस्पिटल में भी रहकर आए थे, और वह ठीक हो रहे थे। लेकिन अचानक 24 नवंबर सोमवार को एक्टर की तबीयत खराब हुई और उनका निधन हो गया।
करण देओल का श्मशान घाट से बाहर आते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वह अपनी गाड़ी में बैठे हैं और उनके हाथ में लाल कपड़े में बंध धर्मेंद्र की अस्थियां हैं। वह एक दम शांत और गहरे दुख में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि धर्मेंद्र के जाने से देओल परिवार एकदम बिखर गया है। वहीं, एक तरफ धर्मेंद्र के आखिरी दर्शन के लिए उनके फैंस का गुस्सा देओल परिवारपर ही उतर रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसे अचानक आखिर क्यों हीमैन का अंतिम संस्कार किया गया?
