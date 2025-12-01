धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म पर हर आंख होगी नम, इस दिसंबर इन 6 फिल्मों से मचेगा धमाल

दिसंबर में रिलीज फिल्में (सोर्स: X)
Films Releasing In December: साल 2025 का आखिरी महीना दिसंबर सिनेमा लवर्स के लिए बेहद मजेदार होने वाला है। इस महीने कई बड़ी फिल्में फैंस का मनोरंजन करने के लिए थिएटर में दस्तक दे रही हैं और खास बात ये है कि इस दिसंबर में बॉलीवुड के 'ही-मैन' और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म भी रिलीज होने वाली है, जिसका उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है। बता दें, कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस और ऐतिहासिक गाथाओं से सजी इन फिल्मों के साथ साल का अंत धमाकेदार होने वाला है।
रणवीर सिंह की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' से दिसंबर की शुरुआत होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर पहले ही फैंस का दिल जीत चुका है और अब रिलीज की बारी है। इस मल्टी-स्टारर फिल्म में रणवीर सिंह के साथ-साथ संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े दिग्गज कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये फिल्म 5 दिसंबर को थिएटर में धमाल मचाने को तैयार है।
कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा अपनी फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' के साथ एक बार फिर फैंस को हंसाने के लिए पर्दे पर वापस लौट रहे हैं। इस फिल्म में कपिल के साथ कई एक्ट्रेसेज भी नजर आने वाली हैं। फिल्म 12 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी।
साउथ की फेमस एक्ट्रेस साई पल्लवी बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही हैं। आमिर खान के बेटे जुनैद खान के साथ उनकी फिल्म 'मेरे रहो' भी 12 दिसंबर को रिलीज होगी। ये साल 2016 की थाई फिल्म 'वन डे' का रीमेक है, जिसमें निशा और रोहन की प्रेम कहानी को रोमांटिक ड्रामा के अंदाज में बयां किया।
19 दिसंबर को महिमा चौधरी और संजय मिश्रा अभिनीत एक अनोखी रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' दर्शकों के सामने आएगी। यह फिल्म एक युवा व्यक्ति की कहानी है, जो अपने हाल ही में विधुर हुए पिता दुर्लभ प्रसाद के लिए नई दुल्हन ढूंढ़ने के मिशन पर निकलता है। कॉमेडी से भरपूर यह मूवी निश्चित रूप से दर्शकों का मनोरंजन करेगी।
साल 2025 की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक फिल्म 'इक्कीस', जो 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली हैं। ये फिल्म धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है, जिसमें उन्होंने एक वीर सैनिक का किरदार निभाया है। फिल्म में अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं और ये 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के वीरतापूर्ण बलिदान पर आधारित है, जिसमें धर्मेंद्र, अगस्त्य नंदा, जयदीप अहलावत और एकावली खन्ना अभिनीत ये फिल्म फैंस को इमोशनल कर देगी।
25 दिसंबर क्रिसमस के मौके पर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' रिलीज होगी। इसे धर्मा प्रोडक्शंस के जरिए निर्मित और समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित इस रोमांटिक फिल्म का अभी केवल टीजर ही जारी किया गया है। ये देखने लायक होगा कि दर्शकों को ये नई जोड़ी कितनी पसंद आती है।
कुल मिलाकर, दिसंबर 2025 सिनेमा लवर्स के लिए एंटरटेनमेंट का एक पूरा पैकेज लेकर आ रहा है। कॉमेडी से लेकर एक्शन और देशभक्ति से लेकर रोमांस तक हर जॉनर की फिल्में इस महीने बॉक्स ऑफिस में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं।
