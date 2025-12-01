धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म पर हर आंख होगी नम, इस दिसंबर इन 6 फिल्मों से मचेगा धमाल

Films Releasing In December: साल 2025 का आखिरी महीना दिसंबर सिनेमा लवर्स के लिए बेहद मजेदार होने वाला है। इस महीने कई बड़ी फिल्में फैंस का मनोरंजन करने के लिए थिएटर में दस्तक दे रही हैं और खास बात ये है कि इस दिसंबर में बॉलीवुड के 'ही-मैन' और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म भी रिलीज होने वाली है, जिसका उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है। बता दें, कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस और ऐतिहासिक गाथाओं से सजी इन फिल्मों के साथ साल का अंत धमाकेदार होने वाला है।