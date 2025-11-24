धर्मेंद्र ने किस वजह से ठुकराया था मीना कुमारी का प्यार?

देवयानी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो क्यों थी धर्मेंद्र से खफा? धर्मेंद्र से एक जमाने में नजदीक थी देवयानी। उसकी वजह थी धर्म जी का बेहतरीन स्वभाव। देवयानी ने ना जाने कितने नायकों को अपनी पत्नी के साथ बेवफाई करते, झूठ बोलते, कई नायिकाओं को रोमांस करते देखा। लेकिन धर्मेंद्र जब मीना कुमारी के करीब आए तो देवयानी खुद भी चौंक गई। उन्होंने इस रिश्ते के टूटने की वजह यह बताई थी, ‘दरअसल मीना जी चाहती थीं कि धर्म अपनी पत्नी से तलाक ले कर उनसे शादी करें। पर धर्मेंद्र ने इससे इंकार कर दिया। धर्म जी अपने परिवार की, बाबूजी की, पत्नी प्रकाश कौर की बहुत इज्जत करते थे। वे अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे। उन्हें पूरा समय देते थे। प्रकाश ने मुश्किल दौर में उनका साथ दिया था, धर्म जी कभी उन्हें छोड़ने की सोच भी नहीं सकते थे। उनके लिए इश्क शादी का विकल्प नहीं था। बस इसी बात पर दोनों अलग हो गए।’