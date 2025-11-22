मेरे आस-पास के भ्रष्टाचार ने मुझे ’12th फेल’ बनाने के लिए मजबूर किया, विधु विनोद चोपड़ा ने IFFI 2025 में की अपनी फिल्मों पर बात

अपनी विशिष्ट स्पष्टता के साथ, चोपड़ा ने दर्शकों को अपने करियर की तीन निर्णायक फिल्मों, 'परिंदा', '1942: अ लव स्टोरी' और '12वीं फेल' के बारे में बताया और बताया कि कैसे उनमें से प्रत्येक फिल्म उस समय उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी। 'परिंदा' के बारे में बताते हुए, उन्होंने कहा, 'जब मैंने परिंदा बनाई थी, तब मैं खुद एक बहुत ही गुस्सैल व्यक्ति था। अब मैं बहुत कम गुस्सैल और हिंसक हूं, इसके लिए अनुपमा का शुक्रिया, जिन्होंने मुझसे शादी की और 30 साल से साथ रह रहीं हैं, उन्होंने मुझे शांत किया है।'