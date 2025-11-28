धर्मेंद्र की प्रेयर मीट के बाद हेमा मालिनी का पहला पोस्ट आया सामने, हुईं इमोशनल, लिखा- इन्हें देखकर…

हेमा मालिनी ने किया धर्मेंद्र के लिए पोस्ट
Hema Malini Post DharmendraMemory: धर्मेंद्र के निधन से पूरा देओल परिवार टूट गया है। ऐसे में उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी पर भी इसका बेहद बुरा असर पड़ा है। वह लगातार धर्मेंद्र को लेकर इमोशनल पोस्ट शेयर कर रही हैं और उन्हें याद कर रही हैं। प्रेयर मीट के बाद हेमा मालिनी का दर्द बाहर आया है और उन्होंने धर्मेंद्र और अपनी फोटोज शेयर करते हुए भावुक मैसेज लिखा है। उनके फैंस भी हेमा मालिनी को ऐसे समय में हिम्मत रखने के लिए कह रहे हैं।
हेमा मालिनी ने दो पोस्ट किए हैं एक पोस्ट में उन्होंने धर्मेंद्र और अपनी दोनों बेटियों की अनसीन फोटोज शेयर की हैं और लिखा, "कुछ प्यारे फैमिली मोमेंट्स…बस संभालकर रखी हुई फोटोज। मुझे पता है कि फोटोज की भरमार है लेकिन ये पब्लिश नहीं हुई हैं और इन्हें देखकर मेरे इमोशंस सामने आ रहे हैं।"
इसके कुछ घंटो बाद ही एक्ट्रेस ने अपनी और धर्मेंद्र की फिल्म 'किनारा' की एक रोमांटिक तस्वीर शेयर की। साथ ही उन्होंने लिखा, "फिल्म किनारा मेरी और धरमजी की सबसे खूबसूरत यादों में से एक है। इसे गुलजार साहब ने डायरेक्ट किया था और गाना भूपिंदर जी ने गाया था।"
हेमा मालिनी के पोस्ट को देखकर उनके फैंस कमेंट कर रहे हैं और अपने फेवरेट एक्टर को याद कर रहे हैं। वहीं, जिस तरह से लगातार हेमा मालिनी धर्मेंद्र की यादों को इस तरह से पोस्ट कर रही हैं उससे साफ उनका दर्द नजर आ रहा है। बता दें, हेमा मालिनी से धर्मेंद्र ने साल 1980 में शादी की थी। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। इसके बावजूद उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की थी, लेकिन धर्मेंद्र कभी हेमा मालिनी के साथ नहीं रहे। वह अपनी पहली पत्नी के साथ और बच्चों के साथ ही रहते थे और वहीं उसी घर में उन्होंने आखिरी सांस ली।
