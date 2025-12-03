IMDb पॉपुलर स्टार्स 2025: युवा एक्टर्स का दबदबा, शाहरुख–सलमान टॉप लिस्ट से बाहर; बेस्ट डायरेक्टर रैंकिंग में टर्निंग पॉइंट

IMDb ने जारी की पॉपुलर स्टार्स लिस्ट 2025 (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)
IMDb पॉपुलर स्टार्स 2025: IMDb ने पॉपुलर स्टार्स 2025 की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज यह है कि शाहरुख खान और सलमान खान जैसे दिग्गज सुपरस्टार्स टॉप 10 रैंकिंग में जगह नहीं बना पाए हैं। उनकी जगह दो युवा स्टार्स का नाम सामने आया है। इसके अलावा IMDb ने सबसे पॉपुलर इंडियन डायरेक्टर की लिस्ट भी जारी की है।
बता दें साल के अंत में IMDb अपने सबसे पॉपुलर इंडियन स्टार्स की लिस्ट जारी करता है।
इस बार ‘सैयारा’ के लीड एक्टर्स अहान पांडे और अनीत पड्डा ने सीधे टॉप की दो पोजीशन पर कब्जा कर लिया। दोनों ने न सिर्फ युवाओं में जबरदस्त क्रेज बनाया, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस और फैन इंगेजमेंट के दम पर इस साल चर्चा में रहे।
|एक्टर
|फिल्म
|1. अहान पांडे
|सैयारा
|2. अनीत पड्डा
|सैयारा
|3. आमिर खान
|सितारे जमीन पर
|4. ईशान खट्टर
|होमबाउंड
|5. लक्ष्य
|बैड्स ऑफ बॉलीवुड
|6. रश्मिका मंदाना
|छावा, सिकंदर, थामा, द गर्लफ्रेंड
|7. कल्याणी प्रियदर्शन
|लोका चैप्टर 1: चंद्रा
|8. तृप्ति डिमरी
|धड़क 2
|9. रुक्मिणी वसंत
|कंतारा
|10. ऋषभ शेट्टी
|कंतारा
बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में एक और चौंकाने वाला नाम सामने आया है। फिल्म ‘सैयारा’ के डायरेक्टर इस लिस्ट में टॉप पर हैं। इसके बाद दूसरे नंबर हैं- ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के डायरेटर आर्यन खान। इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं- ‘कुली’ के निर्देशक लोकेश कनगराज।
|डायरेक्टर
|फिल्म
|1. मोहित सूरी
|सैयारा
|2. आर्यन खान
|द बैड्स ऑफ बॉलीवुड
|3. लोकेश कनगराज
|कुली
|4. अनुराग कश्यप
|निशानची
|5. पृथ्वीराज सुकुमारन
|L2: एम्पुरान
|6. आरएस प्रसन्ना
|सितारे जमीन पर
|7. अनुराग बसु
|मेट्रो… इन दिनों
|8. डोमिनिक अरुण
|लोका चैप्टर 1: चंद्रा
|9. लक्ष्मण उटेकर
|छावा
|10. नीरज घेवान
|होमबाउंड
‘सैयारा’ एक्टर अहान पांडे ने अपनी खुशी जताते हुए कहा, “मैं बहुत खुश हूं। सोचना भी मुश्किल था कि अपनी पहली ही फिल्म के साथ मैं IMDb की 2025 की सबसे लोकप्रिय भारतीय सितारों की लिस्ट में नंबर 1 पर रहूंगा। यह किसी सपने के सच होने जैसा है। लेकिन इस उपलब्धि से मेरे भीतर एक नई जिम्मेदारी बढ़ रही है। यह पहचान मुझे याद दिलाती है कि मुझे अपने काम को और बेहतर, और ईमानदारी से करना है।”
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग