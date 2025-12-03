3 दिसंबर 2025,

बुधवार

बॉलीवुड

IMDb पॉपुलर स्टार्स 2025: युवा एक्टर्स का दबदबा, शाहरुख–सलमान टॉप लिस्ट से बाहर; बेस्ट डायरेक्टर रैंकिंग में टर्निंग पॉइंट

IMDb पॉपुलर स्टार्स 2025: IMDb ने इस साल की पॉपुलर स्टार्स लिस्ट जारी की है। हैरानी की बात यह है कि इसमें शाहरुख खान और सलमान खान जैसे दिग्गज सुपरस्टार्स को जगह नहीं मिली। इसमें दो युवा एक्टर ने बाजी मारी है।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 03, 2025

IMDb Top 10 Most Popular Indian Stars of 2025

IMDb ने जारी की पॉपुलर स्टार्स लिस्ट 2025 (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)

IMDb पॉपुलर स्टार्स 2025: IMDb ने पॉपुलर स्टार्स 2025 की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज यह है कि शाहरुख खान और सलमान खान जैसे दिग्गज सुपरस्टार्स टॉप 10 रैंकिंग में जगह नहीं बना पाए हैं। उनकी जगह दो युवा स्टार्स का नाम सामने आया है। इसके अलावा IMDb ने सबसे पॉपुलर इंडियन डायरेक्टर की लिस्ट भी जारी की है।

बता दें साल के अंत में IMDb अपने सबसे पॉपुलर इंडियन स्टार्स की लिस्ट जारी करता है।

युवा स्टार का टॉप दो पोजीशन पर कब्जा

इस बार ‘सैयारा’ के लीड एक्टर्स अहान पांडे और अनीत पड्डा ने सीधे टॉप की दो पोजीशन पर कब्जा कर लिया। दोनों ने न सिर्फ युवाओं में जबरदस्त क्रेज बनाया, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस और फैन इंगेजमेंट के दम पर इस साल चर्चा में रहे।

देखें लिस्ट-



एक्टर फिल्म
1. अहान पांडेसैयारा
2. अनीत पड्डासैयारा
3. आमिर खानसितारे जमीन पर
4. ईशान खट्टरहोमबाउंड
5. लक्ष्यबैड्स ऑफ बॉलीवुड
6. रश्मिका मंदानाछावा, सिकंदर, थामा, द गर्लफ्रेंड
7. कल्याणी प्रियदर्शनलोका चैप्टर 1: चंद्रा
8. तृप्ति डिमरीधड़क 2
9. रुक्मिणी वसंतकंतारा
10. ऋषभ शेट्टीकंतारा


बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में किसने मारी बाजी

बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में एक और चौंकाने वाला नाम सामने आया है। फिल्म ‘सैयारा’ के डायरेक्टर इस लिस्ट में टॉप पर हैं। इसके बाद दूसरे नंबर हैं- ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के डायरेटर आर्यन खान। इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं- ‘कुली’ के निर्देशक लोकेश कनगराज।

देखें लिस्ट-

डायरेक्टरफिल्म
1. मोहित सूरी सैयारा
2. आर्यन खानद बैड्स ऑफ बॉलीवुड
3. लोकेश कनगराजकुली
4. अनुराग कश्यपनिशानची
5. पृथ्वीराज सुकुमारनL2: एम्पुरान
6. आरएस प्रसन्नासितारे जमीन पर
7. अनुराग बसुमेट्रो… इन दिनों
8. डोमिनिक अरुणलोका चैप्टर 1: चंद्रा
9. लक्ष्मण उटेकरछावा
10. नीरज घेवानहोमबाउंड

क्या बोले अहान पांडे?

सैयारा’ एक्टर अहान पांडे ने अपनी खुशी जताते हुए कहा, “मैं बहुत खुश हूं। सोचना भी मुश्किल था कि अपनी पहली ही फिल्म के साथ मैं IMDb की 2025 की सबसे लोकप्रिय भारतीय सितारों की लिस्ट में नंबर 1 पर रहूंगा। यह किसी सपने के सच होने जैसा है। लेकिन इस उपलब्धि से मेरे भीतर एक नई जिम्मेदारी बढ़ रही है। यह पहचान मुझे याद दिलाती है कि मुझे अपने काम को और बेहतर, और ईमानदारी से करना है।”

