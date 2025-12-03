IMDb पॉपुलर स्टार्स 2025: युवा एक्टर्स का दबदबा, शाहरुख–सलमान टॉप लिस्ट से बाहर; बेस्ट डायरेक्टर रैंकिंग में टर्निंग पॉइंट

‘सैयारा’ एक्टर अहान पांडे ने अपनी खुशी जताते हुए कहा, “मैं बहुत खुश हूं। सोचना भी मुश्किल था कि अपनी पहली ही फिल्म के साथ मैं IMDb की 2025 की सबसे लोकप्रिय भारतीय सितारों की लिस्ट में नंबर 1 पर रहूंगा। यह किसी सपने के सच होने जैसा है। लेकिन इस उपलब्धि से मेरे भीतर एक नई जिम्मेदारी बढ़ रही है। यह पहचान मुझे याद दिलाती है कि मुझे अपने काम को और बेहतर, और ईमानदारी से करना है।”