कैंसर बीमारी से जूझ रहे इरफान खान की फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' पर कोरोना कहर बनकर टूटा

दुनियाभर में कोरोना वायरस corona virus के कारण लोगों को परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। बॉलीवुड में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग और रिलीज डेट टाल दिया गया है। कोरोना के कहर के बीच रिलीज हुई इरफान खान की फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' angrezi medium के बॉक्स ऑफिस Box Office पर खासा असर पड़ा है। कैंसर की बीमारी से जूझ रहे अभिनेता इरफान खान Irfan Khan पर कोरोना वायरस कहर बनकर टूट पड़ा और उनकी फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' की कमाई ठप्प पड़ गई। कोरोना के डर से लोग फिल्म को देखने नहीं जा रहे है।

खराब हुई थी शुरुआत

बीते शुक्रवार यानी 13 मार्च को रिलीज हुई डायरेक्टर होमी अदजानिया की फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' भी कोरोना वायरस के चलते नुकसान झेल रही है। इसके चलते केरल, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर में कई फिल्म थिएटरों को बंद कर दिया गया है। ऐसा होने से फिल्म की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही है। 'अंग्रेजी मीडियम' ने अपने पहले दिन सिर्फ 4.03 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो कि उम्मीद से बहुत कम है।

दोबारा रिलीज का ऐलान

होमी अदजानिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'अधिकारियों का अगला नोटिस आने तक आधी रात से भारत में सभी सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे। जब सब सुरक्षित होंगे तब हम 'अंग्रेजी मीडियम' फिर से रिलीज करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और एक-दूसरे के प्रति दया दिखाएं।' फिल्म में इरफान के साथ करीना कपूर खान, राधिका मदान, दीपक डोबरियाल, डिंपल कपाड़िया, कीकू शारदा और पंकज त्रिपाठी ने काम किया है। यह फिल्म साल 2017 की हिट फिल्म 'हिंदी मीडियम' का सीक्वल है। इसमें एक बाप-बेटी के रिश्ते को दिखाया गया है।

#AngreziMedium Fri ₹ 4.03 cr. #India biz.

Note: Biz has been severely affected due to closure of cinema halls in several states. #CoronaVirus #COVID19