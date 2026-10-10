Delhi Protest: जंतर-मंतर के प्रदर्शन पर भड़कीं अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर, बोलीं- नारे लगाने से देशभक्ति साबित नहीं होती

Isha Koppikar On CJP Delhi Protest: जंतर-मंतर पर होने वाले प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच, बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर (Isha Koppikar) ने देश के युवाओं के नाम एक वीडियो जारी किया है। ईशा ने युवाओं से अपील की है कि वह किसी भी सोशल मीडिया नैरेटिव या बहकावे में आने से पहले जमीन पर मौजूद तथ्यों (Facts) की पूरी जानकारी हासिल करें और बिना सोचे-समझे किसी भी मोर्चे या आंदोलन का हिस्सा न बनें।