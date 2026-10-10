“क्या अंबानी भारत के बॉस हैं?”, एलन मस्क के विवादित बयान पर भड़के कमल हासन, कंगना रनौत ने भी अभिनेता का किया सपोर्ट

Kangana Ranaut On Kamal Haasan dig Elon Musk: स्टारलिंक (Starlink) की भारत में एंट्री को लेकर दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk) और भारतीय राजनीति-सिनेमा के दिग्गज कमल हासन (Kamal Haasan) के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बन गई है। शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 को इस विवाद में बॉलीवुड अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) भी कूद पड़ीं। उन्होंने इस दौरान कमल हासन को सपोर्ट किया और एक पोस्ट शेयर किया।