“जानबूझकर पोक करते हैं रिपोर्टर्स”, तनीषा मुखर्जी ने दुर्गा पूजा पंडाल में जया बच्चन को लेकर दिया बयान, बोलीं- उन्हें परेशान मत करना

जया बच्चन का दुर्गा पूजा पंडालों में आना-जाना किसी से छिपा नहीं है। वह अक्सर मुखर्जी परिवार के साथ इस उत्सव का हिस्सा बनती हैं और उनके साथ अच्छे पल बिताती नजर आती हैं। हालांकि, मीडिया और पैपराजी के साथ जया बच्चन के रिश्तों को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। जया बच्चन कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से अपनी पर्सनल स्पेस का सम्मान न किए जाने और बिना अनुमति के तस्वीरें खींचे जाने पर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। कई बार उन्हें पैपराजी पर चिल्लाते हुए भी देखा गया है। यही वजह है कि तनीषा मुखर्जी ने त्योहार के माहौल में मीडिया को पहले ही आगाह कर दिया है कि वे जया बच्चन को लेकर किसी तरह की असहज स्थिति पैदा न करें।