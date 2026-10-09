‘मरने के बाद संत क्यों बना देते हो?’ नाना पाटेकर के निधन के बाद भड़कीं सोना महापात्रा, तनुश्री दत्ता का किया सपोर्ट

नाना पाटेकर (फोटो सोर्स- Instagram/iamtanushreeduttaofficial)
Nana Patekar Death News: नाना पाटेकर के निधन के बाद अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की प्रतिक्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। तनुश्री ने नाना पाटेकर की मौत पर ऐसी टिप्पणी की थी, जिसे लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। अब सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और गीतकार सोना मोहापात्रा ने तनुश्री दत्ता का समर्थन किया है। सोना ने ट्रोल्स पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी की मौत के बाद उसे संत मान लेने की उम्मीद क्यों की जाती है।
नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को 75 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। उनके निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी बीच तनुश्री दत्ता की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसे लेकर कई लोगों ने उनकी आलोचना की। तनुश्री ने #MeToo आंदोलन के दौरान नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। अब इसी पुराने विवाद की पृष्ठभूमि में उनकी हालिया टिप्पणी को देखा जा रहा है।
सोना मोहापात्रा ने एक वीडियो के जरिए तनुश्री का बचाव किया। उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर एक मशहूर अभिनेता थे और उनके निधन पर लोग शोक मना रहे हैं, जिसे वह समझती हैं। हालांकि, उन्हें इस बात पर आपत्ति है कि तनुश्री दत्ता को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है।
सोना ने सवाल उठाया कि आखिर लोगों को तनुश्री से किस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद है। उनके मुताबिक तनुश्री ने सेट पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखी थी। इसके बाद उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, सार्वजनिक तौर पर आलोचना और अपमान का सामना करना पड़ा और उनके करियर पर भी इसका असर पड़ा।
सोना ने कहा कि ऐसे में अब यह उम्मीद करना कि तनुश्री नाना पाटेकर के निधन पर सार्वजनिक रूप से शोक जताएं, उनके लिए उचित नहीं है। उन्होंने समाज की उस सोच पर भी सवाल उठाया जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके जीवन और उससे जुड़े विवादों पर सवाल उठाना गलत मान लिया जाता है।
ये विवाद एक बार फिर #MeToo आंदोलन और उसके दौरान सामने आए आरोपों को चर्चा में ले आया है। हालांकि, नाना पाटेकर ने अतीत में तनुश्री दत्ता के आरोपों से इनकार किया था। ऐसे में दोनों पक्षों के पुराने बयानों और आरोप-प्रत्यारोप को अलग-अलग संदर्भ में देखना जरूरी है।
फिलहाल नाना पाटेकर के निधन के बाद जहां इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा उनके अभिनय और योगदान को याद कर रहा है, वहीं तनुश्री दत्ता की प्रतिक्रिया और सोना मोहापात्रा का समर्थन सोशल मीडिया पर अलग बहस का कारण बन गया है। सोना के बयान ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके बारे में मौजूद पुराने विवादों और व्यक्तिगत अनुभवों को भुला देना जरूरी है।
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