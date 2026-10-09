‘मरने के बाद संत क्यों बना देते हो?’ नाना पाटेकर के निधन के बाद भड़कीं सोना महापात्रा, तनुश्री दत्ता का किया सपोर्ट

Nana Patekar Death News: नाना पाटेकर के निधन के बाद अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की प्रतिक्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। तनुश्री ने नाना पाटेकर की मौत पर ऐसी टिप्पणी की थी, जिसे लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। अब सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और गीतकार सोना मोहापात्रा ने तनुश्री दत्ता का समर्थन किया है। सोना ने ट्रोल्स पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी की मौत के बाद उसे संत मान लेने की उम्मीद क्यों की जाती है।