11 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘अजय देवगन के साथ काम करने से लग रहा था डर’, बेटी बनी इशिता दत्ता ने बताया सेट पर कैसा था सुपरस्टार का बर्ताव

Ishita Dutta On Ajay Devgn: फिल्म दृश्यम में अजय देवगन की ऑनस्क्रीन बेटी बनी इशिता दत्ता ने अजय देवगन को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि सेट पर अभिनेता का बर्ताव कैसा था?
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 11, 2026

Ishita Dutta reveals on Drishyam 3 starting days of shoot i was fear about Ajay Devgn

इशिता दत्ता ने अजय देवगन को लेकर की बात (Photo Source-imdb)

Ishita Dutta On Ajay Devgn in Drishyam 3: 2 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म 'दृश्यम : द कन्क्लूजन' (दृश्यम 3) ने सिनेमाघरों में धमाल मचा दिया है। फिल्म ने रिलीज के मात्र दस दिनों के अंदर ही दुनिया भर में 400 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर डाला है और यह तेजी से भारत में 300 करोड़ के क्लब की ओर बढ़ रही है। इस ऐतिहासिक सफलता के जश्न के बीच, फिल्म में अजय देवगन की बेटी 'अंजू सलगांवकर' का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री इशिता दत्ता (Ishita Dutta) ने एक खास इंटरव्यू में अपने अब तक के सफर और अजय देवगन के साथ काम करने के अनुभव को शेयर किया है।

इशिता दत्ता ने अजय देवगन को लेकर किया खुलासा

अजय देवगन के साथ स्क्रीन शेयर करने के अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए इशिता दत्ता ने बताया कि जब वह पहली बार सुपरस्टार से मिली थीं, तो उनके मन में एक अजीब सी घबराहट और रोमांच दोनों था।

इशिता ने बातचीत के दौरान बताया, "मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैं पहली बार अजय सर से मिली थी। हम सबने उन्हें बड़े होते और पर्दे पर बेहतरीन अभिनय करते देखा है। मैं उनकी बेटी का रोल करने को लेकर काफी नर्वस थी। मेरे मन में सवाल आ रहे थे कि मैं ऐसा रोल कर पाऊंगी या नहीं? क्या मैं ठीक से काम कर पाऊंगी? लेकिन उनके साथ काम करना बेहद आसान और शानदार सफर रहा। वह सेट पर बहुत सपोर्टिव थे और उन्होंने पहली बार में ही मेरे काम की तारीफ की, जिससे मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया।"

इशिता ने बताया कि 'दृश्यम' के बाद उन्हें अजय देवगन के साथ एक और फिल्म में काम करने का मौका मिला। इसके अलावा, उनके पति वत्सल सेठ (Vatsal Sheth) की वजह से वह अजय और काजोल के परिवार को व्यक्तिगत रूप से भी बहुत करीब से जानती हैं। उन्होंने कहा कि वह किसी भी पेशेवर या व्यक्तिगत सलाह के लिए हमेशा अजय और काजोल की तरफ देखते हैं और पूरा परिवार बेहद प्यारा है।

'दृश्यम 3' की सफलता से गदगद हैं मेकर्स

फिल्म को मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स पर खुशी जाहिर करते हुए इशिता ने कहा कि यह दौर उनके और पूरी टीम के लिए बेहद खास है। उन्होंने कहा, "यह अहसास बेहद शानदार है। दर्शकों का रिएक्शन कमाल का है और फिल्म पर चारों तरफ से प्यार बरस रहा है। जब आपकी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ-साथ क्रिटिक्स और जनता दोनों से सराहना मिलती है, तो खुशी दोगुनी हो जाती है। हम इस फेज का पूरा मजा ले रहे हैं।"

अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी इस क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' में अजय देवगन और इशिता दत्ता के अलावा तब्बू, श्रेया सरन, जयदीप अहलावत, रजत कपूर और प्रकाश राज जैसे दिग्गज कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि एक दमदार कहानी और सधी हुई एक्टिंग के दम पर बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं।

तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के निधन पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘ईविल डेड, परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं

ये भी पढ़ें
Tanushree Dutta reaction Nana Patekar Death said evil dead condolences to the family

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Oct 2026 09:53 am

Published on:

11 Oct 2026 09:29 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘अजय देवगन के साथ काम करने से लग रहा था डर’, बेटी बनी इशिता दत्ता ने बताया सेट पर कैसा था सुपरस्टार का बर्ताव

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

“संकट के समय हनुमान चालीसा ने दी शक्ति”, हवा में हुए हमले को याद कर बोले अभिनेता शोभिनव सत्या

Shobhinaw Satyaa on recalling mid-air attack said Hanuman Chalisa gave me strength during the crisis
बॉलीवुड

देर रात अमिताभ बच्चन के घर जन्मदिन विश करने पहुंचे फैंस! किसी ने लगाए नारे तो किसी ने बांटी मिठाई

Amitabh Bachchan 84th Birthday fans reached jalsa midnight with cake and sweets video
बॉलीवुड

‘गलती मेरी थी’, संजय दत्त ने घर में हथियार रखने पर किया खुलासा, बोले- ‘मेरे दिमाग ने कहा, इसे एक हफ्ते के लिए रख लो’

Sanjay Dutt 1993 Arms Case
बॉलीवुड

एलन मस्क के विवादित बयान पर अभिनेता कुणाल कपूर भड़के, थाईलैंड गुफा रेस्क्यू का दिया उदाहरण

Kunal Kapoor Dig On Elon Musk controversial statement Is Ambani the real boss of India
बॉलीवुड

‘मेरे खिलाफ बिठाए थे तांत्रिक, मैं भागकर महाकाल आ गई’ तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर और अपने अतीत पर किए खुलासे

Tanushree Dutta video after nana patekar death said black magic on me then I came to Mahakal
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.