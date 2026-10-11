‘अजय देवगन के साथ काम करने से लग रहा था डर’, बेटी बनी इशिता दत्ता ने बताया सेट पर कैसा था सुपरस्टार का बर्ताव

Ishita Dutta On Ajay Devgn in Drishyam 3: 2 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म 'दृश्यम : द कन्क्लूजन' (दृश्यम 3) ने सिनेमाघरों में धमाल मचा दिया है। फिल्म ने रिलीज के मात्र दस दिनों के अंदर ही दुनिया भर में 400 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर डाला है और यह तेजी से भारत में 300 करोड़ के क्लब की ओर बढ़ रही है। इस ऐतिहासिक सफलता के जश्न के बीच, फिल्म में अजय देवगन की बेटी 'अंजू सलगांवकर' का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री इशिता दत्ता (Ishita Dutta) ने एक खास इंटरव्यू में अपने अब तक के सफर और अजय देवगन के साथ काम करने के अनुभव को शेयर किया है।