‘अजय देवगन के साथ काम करने से लग रहा था डर’, बेटी बनी इशिता दत्ता ने बताया सेट पर कैसा था सुपरस्टार का बर्ताव

इशिता दत्ता ने अजय देवगन को लेकर की बात (Photo Source-imdb)
Ishita Dutta On Ajay Devgn in Drishyam 3: 2 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म 'दृश्यम : द कन्क्लूजन' (दृश्यम 3) ने सिनेमाघरों में धमाल मचा दिया है। फिल्म ने रिलीज के मात्र दस दिनों के अंदर ही दुनिया भर में 400 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर डाला है और यह तेजी से भारत में 300 करोड़ के क्लब की ओर बढ़ रही है। इस ऐतिहासिक सफलता के जश्न के बीच, फिल्म में अजय देवगन की बेटी 'अंजू सलगांवकर' का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री इशिता दत्ता (Ishita Dutta) ने एक खास इंटरव्यू में अपने अब तक के सफर और अजय देवगन के साथ काम करने के अनुभव को शेयर किया है।
अजय देवगन के साथ स्क्रीन शेयर करने के अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए इशिता दत्ता ने बताया कि जब वह पहली बार सुपरस्टार से मिली थीं, तो उनके मन में एक अजीब सी घबराहट और रोमांच दोनों था।
इशिता ने बातचीत के दौरान बताया, "मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैं पहली बार अजय सर से मिली थी। हम सबने उन्हें बड़े होते और पर्दे पर बेहतरीन अभिनय करते देखा है। मैं उनकी बेटी का रोल करने को लेकर काफी नर्वस थी। मेरे मन में सवाल आ रहे थे कि मैं ऐसा रोल कर पाऊंगी या नहीं? क्या मैं ठीक से काम कर पाऊंगी? लेकिन उनके साथ काम करना बेहद आसान और शानदार सफर रहा। वह सेट पर बहुत सपोर्टिव थे और उन्होंने पहली बार में ही मेरे काम की तारीफ की, जिससे मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया।"
इशिता ने बताया कि 'दृश्यम' के बाद उन्हें अजय देवगन के साथ एक और फिल्म में काम करने का मौका मिला। इसके अलावा, उनके पति वत्सल सेठ (Vatsal Sheth) की वजह से वह अजय और काजोल के परिवार को व्यक्तिगत रूप से भी बहुत करीब से जानती हैं। उन्होंने कहा कि वह किसी भी पेशेवर या व्यक्तिगत सलाह के लिए हमेशा अजय और काजोल की तरफ देखते हैं और पूरा परिवार बेहद प्यारा है।
फिल्म को मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स पर खुशी जाहिर करते हुए इशिता ने कहा कि यह दौर उनके और पूरी टीम के लिए बेहद खास है। उन्होंने कहा, "यह अहसास बेहद शानदार है। दर्शकों का रिएक्शन कमाल का है और फिल्म पर चारों तरफ से प्यार बरस रहा है। जब आपकी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ-साथ क्रिटिक्स और जनता दोनों से सराहना मिलती है, तो खुशी दोगुनी हो जाती है। हम इस फेज का पूरा मजा ले रहे हैं।"
अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी इस क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' में अजय देवगन और इशिता दत्ता के अलावा तब्बू, श्रेया सरन, जयदीप अहलावत, रजत कपूर और प्रकाश राज जैसे दिग्गज कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि एक दमदार कहानी और सधी हुई एक्टिंग के दम पर बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं।
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