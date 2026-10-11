“संकट के समय हनुमान चालीसा ने दी शक्ति”, हवा में हुए हमले को याद कर बोले अभिनेता शोभिनव सत्या

Shobhinaw Satyaa On Captain Smit Machchhar: दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई (Flydubai) की उड़ान के दौरान कॉकपिट में हुई एक गंभीर घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस खतरनाक स्थिति के दौरान फ्लाइट के कैप्टन स्मित मच्छार ने जिस सूझबूझ, हिम्मत और आस्था का परिचय दिया, उसकी तारीफ हर तरफ हो रही है। फिल्म हनुमान अंश के अभिनेता और फिल्ममेकर शोभिनव सत्या (Shobhinaw Satyaa) ने भी कैप्टन स्मित मच्छार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इस घटना ने लोगों के मन में यह अहसास कराया है कि संकट के समय आज भी चमत्कार और अटूट विश्वास काम आते हैं।