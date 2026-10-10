‘मेरे खिलाफ बिठाए थे तांत्रिक, मैं भागकर महाकाल आ गई’ तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर और अपने अतीत पर किए खुलासे

तनुश्री ने समाज की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग रावण की पूजा या उसकी विद्वता की बात करते हैं, लेकिन वह अपने कर्मों से शैतान ही था। उन्होंने अपनी आपबीती साझा करते हुए कहा, "शुरुआत में मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर चल क्या रहा है? मेरी मरने जैसी हालत हो गई थी और मैं बेहद घबरा गई थी। काले जादू के जरिए वह मुझे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से परेशान कर रहे थे। मैं भागकर उज्जैन महाकाल आ गई थी। पहले मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जो मेरे साथ हुआ, वह भयानक था।"