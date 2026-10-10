एलन मस्क के विवादित बयान पर अभिनेता कुणाल कपूर भड़के, थाईलैंड गुफा रेस्क्यू का दिया उदाहरण

इसके अलावा, कुणाल ने अगस्त 2024 में ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'X' (पूर्व में ट्विटर) को सस्पेंड किए जाने के मामले का भी जिक्र किया, जहां कोर्ट के आदेश न मानने पर मस्क ने वहां के जज को 'डिक्टेटर' कहा था। कुणाल ने लिखा, "स्क्रिप्ट शायद ही कभी बदलती है, सिर्फ देश बदलता है। कॉलोनियल सोच हमेशा किसी देश पर सीधे राज करने के बारे में नहीं होती। कभी-कभी यह इस भ्रम में होती है कि आप उस देश के 'उद्धारकर्ता' बनकर आए हैं, और अगर देश आपको तुरंत सिर-आंखों पर नहीं बिठाता, तो उस देश के सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ है।" वहीं, एलन मस्क के पोस्ट पर कमल हासन और कंगना रनौत भी करारा जवाब दे चुके हैं।