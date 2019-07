वापस लौटा शाहिद कपूर का चार्म, सलमान से लेकर अक्षय सभी छूटे पीछे

शाहिद कपूर के सितारें इन दिनों बुलंदियों पर है। हाल में रिलीज हुई उनकी फिल्म कबीर सिंह दर्शकों को खूब भा रही है। पहले दिन से शुरू हुआ ताबड़तोड़ कमाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म ने अभी तक करीब चार दिन सिनेमाघरों में गुजार लिए हैं। बॉक्स ऑफिस से जुड़े जो नए आंकड़ें सामने आ रहे हैं वो शाहिद कपूर के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं है।

मूवी एनालिस्ट तरण आदर्श ने हाल में कबीर सिंह के चार दिन के बॉक्स ऑपिस रिपोर्ट साझा की है। उन्होंने ट्टीट करते हुए बताया कि शाहिद की फिल्म इस साल रिलीज हुई दूसरे सुपरस्टार्स के मुकाबले अच्छी कमाई कर रही है। इन सुपरस्टार्स में अक्षय कुमार ( केसरी), सलमान खान ( भारत), रणवीर सिंह ( गली बॉय ) शुमार हैं।

#KabirSingh is rewriting the rules of the game... Does remarkable biz on Day 4 [working day]... Will hit ₹ 💯 cr today [Day 5]... #KabirSingh is trending better than *all* biggies released this year: #Bharat, #Kesari, #TotalDhamaal and #GullyBoy... Amazing! — taran adarsh (@taran_adarsh) June 25, 2019

वहीं चार दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने कुल पांच दिन में 88.37 करोड़ की कमाई की है। तरण ने लिखा, #KabirSingh is sensational... ₹ 17.5 cr+ on a working day [Mon]? Most biggies don't collect that on a Sun... Eyes ₹ 200 cr... May challenge #Uri [highest grossing #Hindi film of 2019]... Fri 20.21 cr, Sat 22.71 cr, Sun 27.91 cr, Mon 17.54 cr. Total: ₹ 88.37 cr. India biz.