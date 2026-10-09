बढ़ते वजन और बॉडी शेमिंग पर कैटरीना कैफ ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- डर के साए में जीती तो आगे नहीं बढ़ पाती

मां बनने के बाद कैटरीना के बदले लुक और वजन पर ट्रोल्स के कमेंट्स से नाराज सलमान खान ने 'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में ट्रोल्स की जमकर क्लास लगाई थी। सलमान ने सवाल उठाया था कि हाल ही में मां बनी एक महिला के वजन और शारीरिक बदलावों पर लोग इतने असंवेदनशील कमेंट्स कैसे कर सकते हैं? सलमान ने साफ कहा था कि प्रेग्नेंसी के बाद वजन बढ़ना एक प्राकृतिक और सामान्य प्रक्रिया है और जब वो फिल्मों में वापसी करेंगी, तो वह अपने रूटीन में वापस आ जाएंगी। ट्रोल्स को ड्रामेटिक अंदाज में जवाब देते हुए सलमान ने नेशनल टीवी पर अपनी टी-शर्ट उतार दी थी और शारीरिक रूप-रंग के आधार पर दूसरों को जज करने वालों को करारा सबक सिखाया था।